På mindre enn to år har Norsk Kjernekraft levert søknader for ti kjernekraftverk i Norge, i samarbeid med kommuner og kraftselskaper. Til sammen vil disse kraftverkene øke kraftproduksjonen i Norge med om lag to tredeler.

Andre energikilder har imidlertid stått på stedet hvil de siste seks årene. Sist gang det ble gitt en konsesjon til et vindkraftverk, var i 2019, altså det samme året som høstens førsteklassinger ble født.

Likevel har Statkrafts Julie Wedege nylig skrevet et innlegg i Finansavisen med tittelen «Bygg ut vann-, vind- og solkraft», hvor hennes eneste argument er at «Landvind kan levere kraft til en pris industrien er villig til å betale». Dette avslører en manglende forståelse av kraftsystemet.

Statkrafts politikk kan bare føre til at den tradisjonelle kraftkrevende industrien blir presset ut av nye aktører som kan betale mye mer for strømmen

For det første har Fornybar Norge – lobbyorganisasjonen hvor Statkraft er medlem – sagt at det vil koste 400 milliarder kroner å bygge 40 terawattimer med vann-, vind- og solkraft. En stor del av utgiftene skyldes kraftledningene som trengs for å bygge disse kraftverkene i Norges skoger og fjell. For den samme prisen kunne man ha fått mer kraft ved hjelp av kjernekraft, selv hvis man bygget verdens dyreste kjernekraftverk, gitt at man plasserte kjernekraftverkene der hvor strømmen trengs og hvor det allerede er store kraftledninger, for eksempel ved Kollsnes , Tjeldbergodden , Mongstad , i Halden eller i Narvik, hvor Norsk Kjernekraft har startet konsesjonsprosessen.

For det andre er det slik at det som hindrer industriutviklingen i Norge, er at det ikke er nok strøm tilgjengelig der hvor strømmen trengs og når det ikke blåser. Da hjelper det ikke å sette opp flere vindturbiner.

For det tredje vil husholdninger og annen industri slippe unna den kommende prisøkningen hvis datasentre og oljebransjen kjøper strømmen sin fra nye kjernekraftverk. Statkrafts politikk kan bare føre til at den tradisjonelle kraftkrevende industrien blir presset ut av nye aktører som kan betale mye mer for strømmen.

For det fjerde har utbyggingen av vind- og solkraft økt ustabiliteten i kraftnettet, hvilket har ført til at Statnetts balansekostnader har tyvedoblet seg på fem år. Statkraft og andre vannkraftselskaper tjener rått på dette, mens husholdningene tar regningen i form av økt nettleie.

NVE offentliggjorde nylig det første programmet for konsekvensutredning av et kjernekraftverk i Norge, hvor de også viser at Norge har lovverket som trengs. Dette er et langt skritt på veien mot å gjenoppta kraftutbyggingen i Norge, til det beste for industrien og husholdningene, men kanskje ikke for Statkraft.

Håvard Kristiansen

Operasjonsdirektør i Norsk Kjernekraft