ExxonMobil har ingen planer om å gjenoppta virksomheten i Russland, ifølge konsernsjef Darren Woods. Samtidig advarer han EU om at nytt regelverk kan føre til full Exxon-exit fra Europa, melder FT.

I et intervju med Financial Times sier ExxonMobil-sjef Darren Woods at selskapet er i samtaler med russiske myndigheter for å få tilbake 4,6 milliarder dollar etter ekspropriasjonen av selskapets eierandel i det russiske oljeprosjektet Sakhalin-1. Han understreker at samtalene ikke handler om nye investeringer i Russland.

– Vi har ingen planer om retur til Russland, ifølge Woods.

Bakgrunnen er at Russland i 2022 overtok Exxons 30 prosents andel i Sakhalin-1, og Exxon har senere gått til voldgift mot Putins regjering. Samtidig meldes det at russiske myndigheter fortsatt håper på vestlig re-engasjement. Viseutenriksminister Sergey Ryabkov uttalte nylig at samtaler pågår om samarbeid i energisektoren.

Eksperter mener Russland ønsker å lokke tilbake vestlige oljeselskaper for å få tilgang til teknologi og kapital, men risikoen er fortsatt høy.

– Den geopolitiske og landspesifikke risikoen er ekstremt høy, ifølge Tatiana Mitrova ved Columbia University.

Woods brukte også anledningen til å kritisere EUs foreslåtte Corporate Sustainability Due Diligence Directive. Dette pålegger selskaper med betydelig omsetning i Europa å sikre at leverandørkjeder ikke bryter menneskerettigheter eller skader miljøet. Woods sier lovforslaget truer ExxonMobils videre drift i EU.