Omstridt gigantfabrikk legges ut for salg

Statkrafts biofuel-satsing på Tofte er historie, og det statlige konsernet forsøker nå å selge hele fabrikkområdet ytterst på Hurumlandet. Eiendommen omfatter 550 mål, rundt 40.000 kvadratmeter bygningsmasse og fallrettigheter i to vassdrag.

– Vi bistår Statkraft for å se om det er potensielle kjøpere som kan bidra til å utvikle eiendommen, sier prosjektleder Amund Andersson i meglerhuset CBRE til DN.

Eiendommen selges som industriområde, men med reguleringer som åpner for både næring, handel og noe boligbygging. Beliggenheten ved Oslofjorden og den sjeldne dypvannskaien trekkes frem som viktige fortrinn.

– Dette er en uvanlig stor eiendom. Hvis du sammenligner arealet, er vel kystbaser for offshorevirksomhet det nærmeste man kommer, sier Andersson.

Bak salget ligger flere tiår med skiftende industriplaner. Cellulosefabrikken som ble etablert i 1897, ble drevet frem til 2013, da 300 ansatte mistet jobbene. Statkraft kjøpte deretter området og satset på biodrivstoff gjennom selskapet Silva Green Fuel. Prosjektet ble støttet med milliardbeløp, men ble nylig avviklet.

– Å legge ned nå, vil være en historisk sløsing med både kapital, kompetanse og menneskelige ressurser, uttalte Sp-politiker Else Marie Rødby til DN.

Statkrafts pressesjef Andreas Tinglum peker på at biodrivstoff ikke lenger er en del av konsernets strategi.

– Det har vist seg å være vanskeligere og ta lengre tid å utvikle til kommersiell produksjon enn vi forutså, sa Tinglum til DN.