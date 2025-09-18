Exxon Mobil planlegger fortsatt kraftig vekst innen olje og gass, og avviser at energietterspørselen vil endres vesentlig frem mot 2050.

– Vi tar et langsiktig perspektiv basert på fundamentale forhold, og vi investerer i tråd med det. Etterspørselen etter energi vil fortsette å vokse, ifølge Dan Ammann, leder for Exxons oppstrømsdivisjon, på BloombergNEF-konferansen i Houston, skriver Bloomberg.

Selskapet planlegger å doble salget av flytende naturgass innen 2030 og satser tungt på oljeutvinning i Guyana og Perm-bassenget i Texas. Exxon viker ikke fra sin fossilstrategi til tross for globale klimamål. Ammann peker på at oljeselskaper som for noen år siden skiftet kurs mot fornybar energi, har måttet snu tilbake til olje og gass.

– Vi så selskaper som sa de ville redusere produksjonen med 40 prosent innen 2030. Det fantes rett og slett ingen regnestykker som tilsa at det var en god idé, ifølge Ammann.

Exxon anslår at olje og gass vil utgjøre 55 prosent av verdens energimiksen i 2050, selv med sterk vekst i fornybar energi. Oljeetterspørselen ventes å flate ut rundt 2030, mens gassforbruket skal vokse videre.

Blant kommende prosjekter er LNG-anlegget Golden Pass i Texas, samt mulige investeringer i Mosambik og Papua Ny-Guinea.