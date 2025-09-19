Bank of America (BofA) fremhever i sin ukentlige oljekommentar fredag at Equinor er et av de best posisjonerte oljeselskapene i Europa, gitt utviklingen i gassmarkedet.

Sommeren er over på den nordlige halvkule, og meglerhuset noterer at den europeiske TTF-gassen i snitt har ligget på 11,5 dollar pr. mmbtu hittil i kvartalet.

Europeiske lagre mangler fortsatt over 10 milliarder kubikkmeter for å gå fra 80 prosent fulle til å nå EUs mål om 90 prosent fyllingsgrad. Dette skaper ekstra etterspørsel etter gass som ikke fantes i fjor, da lagrene allerede var godt over 90 prosent på dette tidspunktet, ifølge BofA.

«Dette har ikke gått ubemerket hen i terminmarkedet: Futures på TTF-gass har flatet ut og signaliserer nå høyere forventninger inn mot vinteren 2026/27 og videre fremover. Vi merker oss også at økt konkurranse om LNG fra Asia kan bidra til ytterligere oppside,» skriver analytikerne, ledet av Christopher Kuplent.

Ser oppside før Equinor-tall

Før analytikerne justerer estimatene sine i forkant av tredjekvartalstallene, er det store muligheter i Equinor-aksjen, mener BofA.

Equinor omtales ofte som den mest gasseksponerte av de større aktørene i Europa.

Ifølge BofA er konsensusforventningene til Equinors gasspris løftet fra rundt 9,5 dollar pr. mmbtu ved årsskiftet til nær 11 dollar. Det er fortsatt lavere enn dagens spot på rundt 11,5 dollar, og betydelig under snittet av terminkurven (TTF-stripen) for 2025 på cirka 12,5 dollar pr. mmbtu. På dette nivået estimerer BofA en fri kontantstrøm-yield for Equinor på 8 prosent – som de omtaler som en undervurdert forsikringspremie mot kalde vintre og høyere gasspriser fremover.

Med utgangspunkt i TTF-stripen for 2025 og dagens aksjekurs ser BofA mer enn 10 prosent oppside til konsensusinntjeningen for 2025.

Videre peker BofA på at TTF-stripen helt ut i 2027 ligger på rundt 10 dollar pr. mmbtu, betydelig over konsensus på 8 dollar – «not priced into Equinor».