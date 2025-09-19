Rapporter om fremstøt: Vil forbedre forholdet

Tyrkia planlegger å inngå nye energiavtaler med USA så tidlig som neste uke for å prøve å styrke relasjonene med president Donald Trump og hans administrasjon, ifølge Bloomberg.

Avtalene kan inkludere lovnader om kjøp av mer flytende naturgass fra USA, ifølge nyhetsbyråets kilder.

De opplyser videre at Tyrkias president Recep Tayyip Erdoğan dessuten ønsker et møte med Trump i forbindelse med FNs generalforsamling i New York neste uke.



Trump-press

De diplomatiske og handelsrelaterte fremstøtene, som kan omfatte alt fra råvarer til forsvar, kommer samtidig som Tyrkia prøver å gjenopprette forholdet til USA etter år med spenninger knyttet til kjøp av russiske våpen og motstridende holdninger til borgerkrigen i Syria. Det kommer også etter at Trump har lagt press på Nato-allierte for å stanse deres kjøp av russisk olje, skriver nyhetsbyrået.

Tyrkia er blitt en av de viktigste importørene av russisk råolje, selv om landet også forsyner Ukraina med droner og artillerigranater. Erdogan har også avstått fra å sanksjonere Russland og heller forsøkt å megle frem fred mellom de to krigende landene.