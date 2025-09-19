Nederlag for Iran i FNs sikkerhetsråd

Sikkerhetsrådet kunngjorde at avstemningen skulle holdes tidligere fredag.

Hvis forslaget hadde blitt vedtatt, ville det hindret europeiske land i å gjeninnføre sanksjoner mot Iran

Vedtaket er et nederlag for Iran og innebærer at europeiske sanksjoner kan gjeninnføres mot Iran innen 28. september hvis det innen da ikke er framforhandlet en avtale mellom de europeiske landene og Iran.

Fire land stemte for å hindre at sanksjonene kan bli gjeninnført, mens ni stemte nei. To land avsto fra å stemme.

I forkant av avstemningen i Sikkerhetsrådet sa blant annet Tysklands utenriksdepartement at Iran ikke hadde iverksatt de nødvendige tiltakene.

Storbritannia, Frankrike og Tyskland – E3-landene – krevde tidligere denne uken at FNs sanksjoner mot iranske myndigheter gjeninnføres. Dét etter at de tre europeiske landenes utenriksministre onsdag hadde et møte med representanter for Iran.