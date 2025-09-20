Det skjer i det raskeste tempoet på tre måneder, etter at geopolitisk uro i viktige produsentregioner har økt risikopremien i markedet.

Det skriver Bloomberg News.

Forvaltere økte sine netto lange posisjoner i WTI-olje (West Texas Intermediate) med 26.247 kontrakter til totalt 38.904 kontrakter i uken som endte 16. september, ifølge US Commodity Futures Trading Commission.

Det er den største økningen siden juni.

Geopolitisk uro i fokus

Økningen skyldtes hovedsakelig færre negative veddemål både på amerikansk WTI og Brent-olje. Shortposisjoner i Brent-oljen falt til det laveste nivået på seks uker, viser tall fra ICE Futures Europe.

De siste ukene har geopolitisk risiko igjen kommet i fokus hos investorer. Bloomberg skriver at Israels angrep mot Hamas-ledere i Doha har skapt bekymring for at leveranser fra Midtøsten – som står for rundt en tredel av verdens olje – kan bli redusert.

Samtidig fortsetter ukrainske droneangrep mot russiske energianlegg å true russisk oljeeksport.

Advarte mot oljeflom

Utviklingen hos spekulantene markerer et tydelig skifte fra forrige uke, da investorer var pessimistiske etter at Opec+ besluttet å øke produksjonen nok en gang.

Aker BPs sjefsøkonom Torbjørn Kjus advarte i Finansavisen om en flom av olje som er på vei inn i markedet.

– Ser man mot neste år, har oljemarkedet aldri vært spådd å ha et så stort overtilbud så lenge jeg har holdt på, sa han, og viste til at veksten i etterspørsel etter olje allerede er svakere enn tilbudsveksten i landene utenfor Opec. Midt oppe i dette begynner oljekartellet å endre strategi.