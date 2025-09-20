Vil stanse Putins olje: Retter siktet mot gigantisk rørledning

EU vurderer handelsrelaterte tiltak rettet mot regionens gjenværende import av russisk olje, melder Bloomberg og viser til kilder med kjennskap til saken.

Ledelsen i EU gjennomgår nå den fortsatte importen av russisk olje via Druzjba-rørledningen, en av verdens lengste oljerørledninger, som har vært i drift siden 1964 og som stadig sender olje fra Russland til land som Ungarn og Slovakia.

Ifølge nyhetsbyråets kilder vurderer EU tiltak som i stor grad vil påvirke disse forsyningene, om de ikke blir faset helt ut.

Både Ungarn og Slovakia har så langt vært motvillige til å gå vekk fra russisk olje, og de har blokkert tiltak som de to landene mener setter deres egen energisikkerhet i fare.

Svar på Trump-krav

Druzjba-planene skal angivelige holdes utenom de nye sanksjonsforslagene EU presenterte fredag. Forslagene til en 19. sanksjonspakke mot Russland inneholder blant annet forbud mot russisk flytende naturgass, samt sanksjoner mot mer enn 100 oljetankere som inngår i den russiske skyggeflåten og tiltak rettet mot aktører som bidrar til Russlands energihandel.

I motsetning til sanksjoner, som krever støtte fra samtlige medlemsland, vil det kun behøves støtte fra et flertall av medlemsnasjonene for å utføre handelstiltak, som for eksempel tollgrep, skriver nyhetsbyrået.

Videre vil slike tiltak kunne gjøre det mulig for EU å tilfredsstille et sentralt krav USAs president Donald Trump har stilt for at USA skal slutte seg til allierte i sanksjoner mot Russland. Gjentatte ganger har Trump sagt at EU må stoppe å kjøpe russisk olje og gass, og nesten samtlige EU-land har stanset sin import, men stadig gjenstår Slovakia og Ungarn.

– Vil gjøre alt vi kan

Fredag bekreftet EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen at et forbud mot import av russisk LNG innen 1. januar 2027 foreslås som ett av tiltakene i EUs 19. sanksjonspakke mot Russland, ifølge NTB.

– Vi vil gjøre alt vi kan for å stoppe Russlands brutale krig. Derfor oppfordrer jeg medlemsstatene til raskt å støtte sanksjonene, sa hun.

EU-kommisjonen vil også gå etter Russlands oljeeksport ved å senke pristaket for russisk olje til 47,50 dollar pr. fat. Videre vil nye 118 skip bli satt på listen over den russiske skyggeflåten, som innebærer at det blir vanskelig å forsikre skipene. EU vil også legge flere metaller og kjemikalier til listen over varer Russland får forbud mot å eksportere, og den 19. sanksjonspakken vil dessuten inneholde tiltak som skal ramme det russiske finanssystemet.