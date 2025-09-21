ABG: Slik finner du de beste oljeaksjene

Tre regler kan hjelpe deg som investor å navigere i oljesektoren, skriver ABG Sundal Colliers analysesjef John Olaisen i et notat søndag.

På lang sikt handler det i bunn og grunn om å finne selskaper som utvikler olje til lavere enn gjennomsnittlige enhetskostnader.

Investorlegenden Warren Buffett uttrykte det:

«Hvis du eier et oljeselskap, ønsker du en ledelse som over en periode på fem til ti år oppdager og utvikler olje til lavere enn gjennomsnittlig enhetskostnad. Det har vært enorme forskjeller i prestasjon på dette området, selv blant de store selskapene, og jeg ville belønnet dem som gjorde dette bra. Jeg ville belønnet dem svært godt, fordi de skaper verdi for meg,» sa han i 2006.

Tre faser

ABG påpeker at Buffett-regelen fungerer best for store oljeselskaper med lang historikk.

For mindre og mellomstore lete- og produksjonsselskaper (E&P) kan det imidlertid lønne seg å tenke mer taktisk. Her gjelder tre gyldne regler:

Man bør eie E&P-selskaper når de gjør store funn.

Man bør ikke eie dem når de investerer tungt i utbyggingen av felt (capex-fasen).

Man bør eie dem igjen når produksjonen starter opp (innhøstingsfasen).

Oljeprisregel

Den siste hovedregelen ABG viser til, er at man bør være bevisst på oljeprisen. Her trekkes en enkel tommelfingerregel frem:

«Man bør selge oljeselskaper når oljeprisen faller under 75 dollar (oljeprisen har en tendens til å falle videre).

Man bør kjøpe oljeselskaper når oljeprisen bryter 75 dollar på vei opp (oljeprisen har en tendens til å stige videre),» skriver meglerhuset.