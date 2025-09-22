Kurdistan-oljeeksport: Toppsjef varsler oppstart innen få timer

Ifølge en artikkel i kurdiske Rudaw, delvis gjengitt av ABG Sundal Collier, kunngjorde statsminister Masrour Barzani lørdag at Bagdad har inngått en avtale med de internasjonale oljeselskapene (IOC-ene) som kan bane vei for en gjenopptakelse av kurdisk oljeeksport.

Kirkuk–Ceyhan-rørledningen har vært stengt siden 2023. DNO har tidligere eksportert olje gjennom denne ruten.

I en annen artikkel søndag morgen sier toppsjefen i det irakiske oljeselskapet North Oil Company, Amer Khalil, at de forventer at eksporten gjenopptas «i løpet av de neste 48 timene».

Les også Beste oljeaksje i år: – Det er en reprising på gang Investorene Oskar Bakkevig og Harald Espedal er blant aksjonærene i DNO, som er opp over 50 prosent i år mens andre oljeaksjer har falt. Harald Espedal og en analytiker peker på reprising og utbytter.

– Jeg har fått informasjon om at oljeselskapene som produserer olje i Kurdistan-regionen og Bagdad tilsynelatende har kommet til en form for forståelse eller avtale. Dette vil være et svært godt utgangspunkt for å fjerne utfordringene og hindringene som fortsatt finnes, uttalte statsminister Barzani, ifølge ABG.

Meglerhuset tipper DNO-aksjen vil stige på nyheten:

«Etter vårt syn er dette positive signaler og et steg i riktig retning mot en gjenopptakelse av eksporten. Aksjene i internasjonale oljeselskaper som opererer i Kurdistan, som DNO, vil trolig stige på dette i dag,» heter det.

«Det gjenstår imidlertid å se om eksporten og betalingene faktisk gjenopptas denne gangen. Vi har tidligere sett positive uttalelser uten at det har materialisert seg i en løsning på eksportproblemet,» påpeker ABG.