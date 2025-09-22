Norden kan bli datasentervinner: Varsler høyere strømpriser

Nordiske kraftselskaper kan bli store vinnere når datasenterindustrien i Europa vokser frem. Lavere kraftpriser, ledige arealer og kjølig klima lokker gigantprosjekter nordover, melder Bloomberg.

Bloomberg Intelligence anslår at strømforbruket fra datasentre i Norden kan firedobles innen 2032. Det kan gi betydelig vekst for aktører som Vattenfall, Statkraft, Fortum og Ørsted.

Analytikerne Joao Martins og Patricio Alvarez anslår at det regionale forbruket kan stige med mellom 14 og 19 prosent årlig – langt høyere enn gjennomsnittet i EU.

Gigantprosjekter

Brookfield Asset Management annonserte i juni et prosjekt på 95 milliarder svenske kroner for et 750 megawatt stort datasenter i Strängnäs i Sverige.

En måned senere kom nyheten om Stargate Norway – Aker, Nscale og OpenAI – som skal bygge et datasenter i Narvik med en kapasitet på 520 megawatt.

Les også Investeringsgigant: 100 mrd. til nordisk AI-fabrikk Investeringskjempen Brookfield blar opp for en «første av sitt slag»-fabrikk for kunstig intelligens i Strängnäs, Sverige.

Røkke med gigasatsning Aker, Nscale og OpenAI går sammen om å bygge datasentere i Narvik. De to førstnevnte har forpliktet over 10 milliarder kroner i første del av prosjektet.

Storkontrakt i Narvik med Microsoft: Verdt over 60 mrd. Akers nye datasentersatsing lander Microsoft-kontrakt verdt over 60 milliarder kroner.

Til sammen kan disse to prosjektene alene doble kraftetterspørselen fra datasentre i Norden sammenlignet med nivåene i 2024, ifølge Bloomberg Intelligence. Pr. i dag er rundt 1,5 gigawatt i drift, mens 2 gigawatt er under bygging eller formelt vedtatt, og ytterligere 5,5 gigawatt er i tidlig utviklingsfase.

Datasentre utgjør en relativt liten andel av det totale kraftforbruket i Norden, men skiftet er betydelig. Datasentre kan stå for mellom 6 og 9 prosent av den totale etterspørselen innen 2032, opp fra rundt 2 til 3 prosent i dag, ifølge analytikerne.

Prishopp

I dag har Norden Europas billigste strøm, med en gjennomsnittlig rabatt på 60 prosent sammenlignet med andre regioner. Enkelte soner i Norge og Sverige har hatt rabatter på opptil 80–90 prosent.

Men med økt etterspørsel som følge av datasenterboomen, tror eksperter at strømprisene kan tette gapet mot Europa.

– Strømprisnivået vi har i Norden vil over tid i økende grad nærme seg prisnivåene ellers i Europa, sier energiekspert Oskar Almén i PA Consulting, til Bloomberg.