Den britiske oljegiganten BP har stoppet arbeidene i byggingen av et biodrivstoffanlegg i nederlandske Rotterdam, melder Reuters og viser til en talsperson i BP.
Beslutningen føyer seg inn i en rekke av biodrivstoffprosjekter større oljeselskaper har stanset i senere tid, som følge av svak etterspørsel.
Selv har BP også stoppet planer om å bygge biodrivstoffanlegg i Australia samt stanset arbeider ved anlegg i Tyskland og USA, mens Shell har meldt at byggingen av et biodrivstoffanlegg i Rotterdam ikke vil bli gjenopptatt fordi det ikke vil bli konkurransedyktig.
Ingen av BPs biodrivstoffprosjekter skal ha kommet frem til en investeringsbeslutning.
Tilbake til olje og gass
I februar i år besluttet BP å rette fokuset tilbake mot mer lønnsomme olje- og gassprosjekter etter at satsingen på fornybar energi har påført selskapet flere år med svak prising på børs, skriver nyhetsbyrået.
BP har også forkastet målet om å produsere 100.000 fat olje pr. dag i biodrivstoff innen utgangen av nåværende tiår.
Selskapets biodrivstoffvirksomhet vil heretter kun fokusere på BP Bunge Bioenergia i Brasil.