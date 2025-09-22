Den britiske oljegiganten BP har stoppet arbeidene i byggingen av et biodrivstoffanlegg i nederlandske Rotterdam, melder Reuters og viser til en talsperson i BP.

Beslutningen føyer seg inn i en rekke av biodrivstoffprosjekter større oljeselskaper har stanset i senere tid, som følge av svak etterspørsel.

Selv har BP også stoppet planer om å bygge biodrivstoffanlegg i Australia samt stanset arbeider ved anlegg i Tyskland og USA, mens Shell har meldt at byggingen av et biodrivstoffanlegg i Rotterdam ikke vil bli gjenopptatt fordi det ikke vil bli konkurransedyktig.

Les også Hedgefond vedder tungt på oljeprisen Store hedgefond har snudd seg lynraskt og snudd i sine veddemål på oljeprisen.

Ingen av BPs biodrivstoffprosjekter skal ha kommet frem til en investeringsbeslutning.

Tilbake til olje og gass

I februar i år besluttet BP å rette fokuset tilbake mot mer lønnsomme olje- og gassprosjekter etter at satsingen på fornybar energi har påført selskapet flere år med svak prising på børs, skriver nyhetsbyrået.

BP har også forkastet målet om å produsere 100.000 fat olje pr. dag i biodrivstoff innen utgangen av nåværende tiår.

Les også Oljegigant gir opp grønnere planer: Forkaster mål om oljekutt BP skal ha gått vekk fra planen om å kutte olje- og gassproduksjonen med 25 prosent innen 2030. I stedet rettes blikket mot nye olje- og gassinvesteringer, ifølge Reuters-kilder.

Selskapets biodrivstoffvirksomhet vil heretter kun fokusere på BP Bunge Bioenergia i Brasil.