Mandag kveld ble det kjent at en føderal dommer har gitt Ørsted tillatelse til å gjenoppta arbeidet med vindkraftprosjektet Revolution Wind utenfor kysten av USA etter at Trump-administrasjonen beordret stans i august.

«Timingen kunne knapt vært verre for Ørsted, som snart skal ut og hente et gigantbeløp», konstaterte Clarksons-analytiker Roald Hartvigsen til Finansavisen.

Han mener avgjørelsen fra amerikansk rettsvesen er et vendepunkt for Revolution Wind-prosjektet.

Ifølge en oppdatering til kundene spår Hartvigsen at Ørsted-aksjen vil stige med mellom 5-8 prosent når København-børsen åpner tirsdag morgen, og han vraker samtidig salgsanbefalingen på Ørsted og løfter kursmålet til 125 fra 120 danske kroner.

Ørsted er midt i en kapitalinnhenting på 60 milliarder danske kroner – nettopp på grunn av problemene selskapet har møtt i det amerikanske havvindmarkedet. Det danske selskapet klarte nemlig ikke å få til et nedsalg av et annet prosjekt med navn Sunrise Wind, og måtte dekke investeringsbehovet på 40 milliarder kroner selv.

Store kostnader ved stans

Ørsted har hatt enorme kostnader knyttet til stansen i Revolution Wind-prosjektet. Ifølge selskapet er vindturbinparken utenfor delstaten Rhode Island rundt 80 prosent ferdig. Den opprinnelige planen var å åpne den neste år.

For hver uke under stans har Ørsted beregnet 15 millioner dollar i kostnader for sin halvpart, og i tillegg kommer 10 millioner dollar i Sunrise Wind-prosjektet.

Nå som det allerede er gått fire uker siden stansen kan kostnadene allerede ha oversteget 100 millioner dollar, beregner analytiker Roald Hartvigsen i Clarkson. Han påpeker at Ørsted hadde måttet ta nedskrivninger på opp mot 8 milliarder danske kroner dersom Revolution Wind-prosjektet ble skrapet.

Equinor har varslet at de vil være med og forsvare sin eierandel i Ørsted-emisjonen, men uttalelser fra styreleder Jon Erik Reinhardsen har satt fyr på spekulasjoner om at det kan bli mer enn bare det. Equinor har sin egen havvindsatsing som har møtt motbør hos investorer, og flere har spekulert i at selskapet kan skille ut fornybarvirksomheten og slå den sammen med Ørsted.