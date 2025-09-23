Så høy blir strømprisen onsdag

I Sørøst-Norge blir det en snittpris for strøm på 72,2 øre per kilowattime (kWh) onsdag og en makspris på 86,02 øre.

Onsdagens snittpris per kWh er 13,6 øre høyere enn tirsdag og 49,3 øre høyere enn samme dag året før, viser tall fra hvakosterstrommen.no.

For tre år siden var maksprisen 4,018 kroner per kWh og snittprisen var 3,5 kroner.

Maksprisen onsdag på 86,02 øre per kWh er mellom klokken 19 og 20. Den er 3,4 øre høyere enn tirsdag og 55,7 øre høyere enn samme dag året før.

Ser man bort fra strømstøtten, men inkluderer moms (25 prosent), forbruksavgift (16,93 øre per kWh) og avgift til Enova (1 øre per kWh), ville maksprisen i Sørøst-Norge vært 1,29 kroner.

90 prosent av prisen over 75 øre dekkes av strømstøtten, og støtten beregnes time for time. Det betyr at i den timen prisen ligger på 86,02 øre, dekkes 9,9 øre.

Minsteprisen blir på 58,5 øre per kWh mellom klokken 14 og 15.