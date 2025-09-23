Gjennomsnittlige utskipninger fra russiske havner nådde 3,62 millioner fat pr. dag i de 28 dagene frem til 21. september, ifølge Bloomberg. Dette er det høyeste siden mai 2024.

Droner mot raffinerier

Mens droneangrepene har påvirket raffinerikapasiteten er oljeselskapene blitt tvunget til å sende råoljen direkte til havnene.

Ukrainske droneangrep har senket russiske raffinerikapasiteter til under 5 millioner fat pr. dag, som er det laveste siden april 2022. Dette har påvirket minst 7 prosent av Russlands drivstoffproduksjon, men slagene mot pumpeanlegg har så langt ikke hatt den store innvirkning på leveranser til eksportterminalene.

Samtidig øker Russlands produksjon under OPEC+-avtalen. Moskvas produksjonsmål er løftet med over 400.000 fat pr. dag siden mars. Dermed kan enda mer råolje dirigeres til eksport.

Skyggeflåten avgjørende

I forrige uke lastet 31 tankskip til sammen 23,69 millioner fat, opp fra 22,26 millioner fat uken før. Eksporten fra Primorsk økte til 1,25 millioner fat pr. dag, mens utskipningene fra Novorossiysk steg til 750.000 fat pr. dag.

Også eksportverdien økte noe. I uken frem til 21. september steg inntektene med rundt 50 millioner dollar til 1,33 milliarder dollar.

«På fireukersbasis har verdien av eksportene steget til 1,46 milliarder dollar i uken, det høyeste på seks måneder» ifølge Bloomberg.