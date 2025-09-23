Trump: Europa må kutte ut russisk olje

– Om ikke Russland er klare til å få på plass en avtale for å få slutt på krigen, er USA klare til å innføre kraftige handelsbarrierer som jeg tror vil få slutt på krigen raskt. Men for at slik toll skal virke, må europeiske land slutte seg til oss og innføre de samme grepene, sier Trump.

– De kan ikke gjøre som de gjør nå. De kjøper olje og gass fra Russland mens de samtidig kjemper mot Russland. Det er pinlig for dem, sier den amerikanske presidenten.

At europeiske land fremdeles kjøper olje og gass fra Russland har vært en konstant kime til konflikt innad i Europa siden krigen i Ukraina begynte i 2022.

– Vi skal diskutere dette i dag med de europeiske landene som er samlet her, sier Trump.