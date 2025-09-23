Tradere vedder på kraftig oppgang i gassprisen

Torsdag ble det omsatt opsjoner på 59 dollar (50 euro) per megawatt-time for perioden april til september 2026, noe som ifølge Bloomberg tyder på at det veddes på en kraftig oppgang i gassprisen.

De europeiske futures-kontraktene for naturgass, som er referansen for gasshandelen i Europa, har nylig ligget rundt 37,75 dollar (32 euro) per megawatt-time, med en forventet pris for sommeren 2026 på rundt 36,57 dollar (31 euro) per megawatt-time.

Veddemål på høyere gasspris

Opsjonene som ble handlet mandag, tilsier at noen tradere satser på at prisene kan skyte i været i løpet av våren og sommeren.

Ifølge eksperter er markedet preget av usikkerhet, blant annet fordi nye flytende naturgassleveranser (LNG) forventes å komme på markedet neste år. Samtidig har tradere sikret seg mot en ny, potensielt kald vinter i Europa, som kan tømme lagrene.

Den forrige vinteren var den kaldeste siden krigen i Ukraina startet, og den russiske gassleveransen via Ukraina ble stanset fra 1. januar 2025, noe som førte til økte lagertrekk.

I sommer har etterspørselen i Asia vært svak, noe som har gitt Europa mulighet til å hente ut store mengder LNG fra USA. Denne svakheten har vært velkommen for Europa, som nå forsøker å fylle opp sine lagre før vinteren.

Kalde vintre

En kald vinter, samtidig som asiatisk LNG-etterspørsel kommer tilbake, kan ifølge Bloomberg presse opp gassprisene neste sommer, når selskapene forsøker å fylle opp lagrene igjen.

Usikkerheten rundt Russlands gassforsyning til Europa gjør også opsjonsmarkedet for neste år til et område preget av spekulasjoner.

USA har på sin side presset Europa til å kutte energiforsyningen fra Russland, og EU har tatt et skritt for å fremskynde forbudet mot import av russisk LNG til 1. januar 2027, noe som ytterligere kan påvirke prisene.