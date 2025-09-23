Tradere vedder på kraftig oppgang i gassprisen

Tradere veddere på en kraftig økning i europeiske naturgasspriser, med opsjoner som tilsier en økning på 60 prosent fra dagens nivå innen neste sommer.

Publisert 23. sep.
Stein Ove Haugen
Nettredaktør

Torsdag ble det omsatt opsjoner på 59 dollar (50 euro) per megawatt-time for perioden april til september 2026, noe som ifølge Bloomberg tyder på at det veddes på en kraftig oppgang i gassprisen.

De europeiske futures-kontraktene for naturgass, som er referansen for gasshandelen i Europa, har nylig ligget rundt 37,75 dollar (32 euro) per megawatt-time, med en forventet pris for sommeren 2026 på rundt 36,57 dollar (31 euro) per megawatt-time. 

Veddemål på høyere gasspris

Opsjonene som ble handlet mandag, tilsier at noen tradere satser på at prisene kan skyte i været i løpet av våren og sommeren.

Ifølge eksperter er markedet preget av usikkerhet, blant annet fordi nye flytende naturgassleveranser (LNG) forventes å komme på markedet neste år. Samtidig har tradere sikret seg mot en ny, potensielt kald vinter i Europa, som kan tømme lagrene. 

Den forrige vinteren var den kaldeste siden krigen i Ukraina startet, og den russiske gassleveransen via Ukraina ble stanset fra 1. januar 2025, noe som førte til økte lagertrekk.

I sommer har etterspørselen i Asia vært svak, noe som har gitt Europa mulighet til å hente ut store mengder LNG fra USA. Denne svakheten har vært velkommen for Europa, som nå forsøker å fylle opp sine lagre før vinteren.

Kalde vintre

En kald vinter, samtidig som asiatisk LNG-etterspørsel kommer tilbake, kan ifølge Bloomberg presse opp gassprisene neste sommer, når selskapene forsøker å fylle opp lagrene igjen.

Usikkerheten rundt Russlands gassforsyning til Europa gjør også opsjonsmarkedet for neste år til et område preget av spekulasjoner. 

USA har på sin side presset Europa til å kutte energiforsyningen fra Russland, og EU har tatt et skritt for å fremskynde forbudet mot import av russisk LNG til 1. januar 2027, noe som ytterligere kan påvirke prisene.