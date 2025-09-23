Samtaler i tolvte time om atomavtale med Iran

Tyskland, Frankrike og Storbritannia skal gjøre et siste forsøk på å bli enig med Iran om en atomavtale. Landet kan dermed unngå nye sanksjoner.

Publisert 23. sep.
Tysklands utenriksminister Johann Wadephul har ingen tro på at samtaler med Iran i tolvte time vil føre til en atomavtale. Foto: Yuki Iwamura / AP / NTB Yuki Iwamura / AP / NTB
NTB
Forhandlingene skal føres i FN-hovedkvarteret i New York, parallelt med at landene deltar i møtet i FNs hovedforsamling resten av uken.

Tysklands utenriksminister Johann Wadephul sier at partene vil granske hvorvidt det er rom for noen form for enighet. Han tror imidlertid ikke at samtalene med den iranske utenriksministeren Abbas Araghchi vil føre til noe.

– Det må være klart for alle og enhver at utsikten til å unngå nye sanksjoner er ytterst liten etter all den iranske uthalingstaktikken, sier Wadephul.

Den årelange prosessen med å forhandle fram en avtale med prestestyret i Iran går i korthet ut på at den iranske regjeringen skal skrinlegge sine planer om atomvåpen mot at Vesten åpner for handel og økonomiske forbindelser.

Iran har i alle år fastholdt at anrikingsprogrammet har sivile formål, ikke militære.

