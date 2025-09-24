Ny rapport: Fossilproduksjonen sprenger Parisavtalens rammer

Ti år etter Parisavtalen planlegger regjeringer fortsatt å produsere mer enn dobbelt så mye fossile brensler i 2030 som er forenlig med å begrense oppvarmingen til 1,5 grader, ifølge rapporten The Production Gap , der også Norge vurderes.

Parisavtalen forplikter landene til å begrense den globale oppvarmingen til godt under 2 grader, helst til 1,5 grader, sammenlignet med førindustrielt nivå.

Regjeringene planlegger samlet sett fortsatt å produsere mer enn dobbelt så mye fossile brensler i 2030 som er forenlig med 1,5-grader målet, heter det i rapporten, som ble offentliggjort denne uken.

Forskningsleder i Cicero, Steffen Kallbekken, understreker at rapporten viser at verden ikke planlegger for å nå målene i Parisavtalen.

– Utfordringen er at Parisavtalen setter kollektive mål, ikke mål for hvert enkelt land. Dermed peker landene på hverandre når det gjelder hvem som skal kutte utslipp og produksjon av kull, olje og gass, sier han til NTB.

120 prosent mer

Analysen omfatter 20 store produsentland av fossile brensler, som står for om lag 80 prosent av verdens produksjon. Blant disse er USA, Tyskland og Kina. Rapporten viser at 17 av de 20 landene planlegger å øke produksjonen av minst ett fossilt brensel fram til 2030.

Det planlegges 120 prosent mer produksjon enn nivået som er forenlig med 1,5 grader, og 77 prosent mer enn det som er forenlig med 2 grader.

Høyere kullproduksjon

Sammenlignet med Production Gap-rapporten for 2023, planlegger landene nå enda høyere kullproduksjon innen 2035 og gassproduksjon innen 2050 enn de gjorde i fjor.

– En viktig årsak er at Kina ikke planlegger å redusere kullproduksjonen i det tempoet de lovet i 2023, sier en av forskerne bak rapporten, Neil Grant fra Climate Analytics, ifølge nyhetsbyrået TT.

– I 2023 erkjente regjeringer formelt behovet for å gå bort fra fossile brensler for å dempe klimaendringer, minner hovedforfatter Derik Broekhoff om.