Ny rapport: Fossilproduksjonen sprenger Parisavtalens rammer

Ti år etter Parisavtalen planlegger regjeringer fortsatt å produsere mer enn dobbelt så mye fossile brensler i 2030 som er forenlig med å begrense oppvarmingen til 1,5 grader, ifølge rapporten The Production Gap , der også Norge vurderes.
Parisavtalen forplikter landene til å begrense den globale oppvarmingen til godt under 2 grader, helst til 1,5 grader, sammenlignet med førindustrielt nivå.
Regjeringene planlegger samlet sett fortsatt å produsere mer enn dobbelt så mye fossile brensler i 2030 som er forenlig med 1,5-grader målet, heter det i rapporten, som ble offentliggjort denne uken.
Forskningsleder i Cicero, Steffen Kallbekken, understreker at rapporten viser at verden ikke planlegger for å nå målene i Parisavtalen.
– Utfordringen er at Parisavtalen setter kollektive mål, ikke mål for hvert enkelt land. Dermed peker landene på hverandre når det gjelder hvem som skal kutte utslipp og produksjon av kull, olje og gass, sier han til NTB.
120 prosent mer
Analysen omfatter 20 store produsentland av fossile brensler, som står for om lag 80 prosent av verdens produksjon. Blant disse er USA, Tyskland og Kina. Rapporten viser at 17 av de 20 landene planlegger å øke produksjonen av minst ett fossilt brensel fram til 2030.
Det planlegges 120 prosent mer produksjon enn nivået som er forenlig med 1,5 grader, og 77 prosent mer enn det som er forenlig med 2 grader.
Høyere kullproduksjon
Sammenlignet med Production Gap-rapporten for 2023, planlegger landene nå enda høyere kullproduksjon innen 2035 og gassproduksjon innen 2050 enn de gjorde i fjor.
– En viktig årsak er at Kina ikke planlegger å redusere kullproduksjonen i det tempoet de lovet i 2023, sier en av forskerne bak rapporten, Neil Grant fra Climate Analytics, ifølge nyhetsbyrået TT.
– I 2023 erkjente regjeringer formelt behovet for å gå bort fra fossile brensler for å dempe klimaendringer, minner hovedforfatter Derik Broekhoff om.
– Selv om mange land har forpliktet seg til en ren energiomstilling, ser flere ut til å sitte fast i et fossilavhengig mønster og planlegger enda mer produksjon enn for to år siden, legger han til, ifølge nyhetsbyrået DPA.
Kull og gass
Rapportforfatterne mener økte statlige subsidier til kull- og gassproduksjon er særlig problematisk.
– Det er frustrerende å se offentlige midler sløses bort på verdier som uunngåelig vil bli stående ubrukte. Det er urettferdig å tenke på de menneskelige og miljømessige kostnadene ved disse planene for fossil ekspansjon, særlig for de mest sårbare, understreker medforfatter Neil Grant.
Kritikk mot Norge
Selv om Norge har mål om å redusere klimagassutslippene med 70–75 prosent innen 2035 sammenlignet med 1990-nivå, får vi kritiske anmerkninger i rapporten.
I 2024 oppdaterte Norge sine offisielle scenarioer for framtidig olje- og gassproduksjon. Disse innebærer et moderat høyere produksjonsnivå etter 2032. Kumulert produksjon i dette scenarioet er nå 2 prosent høyere enn tidligere, ifølge rapporten.
Rapporten viser til at den norske regjeringen fortsetter å gjøre nye områder til havs tilgjengelige for olje- og gassleting gjennom årlige konsesjonsrunder. I 2025 ble et rekordhøyt antall lisenser gjort tilgjengelig for søknad fra olje- og gasselskaper, med den største utvidelsen i Arktis.
– Land fortsetter å gi omfattende økonomisk og politisk støtte til produksjon av fossile brensler, som skatteletter og statlige støtteordninger, sier Emily Ghosh, forsker ved Stockholm Environment Institute (SEI).
Insentiver
Den norske regjeringen gir skatteinsentiver og budsjettmessig støtte til olje- og gassproduksjon. Særlig førte midlertidige skattefordeler som ble innført som svar på oljeprisfallet under covid-19 i 2020, til bortfall av skatteinntekter på rundt 9,5 milliarder kroner bare i 2024, henvises det til i rapporten.
Kallbekken sier at Norge argumenterer for å være blant landene som fortsetter å produsere olje og gass også i noen tiår framover, og viser til at vi har lave utslipp per enhet olje og gass som utvinnes.
– Men det er langt fra åpenbart at vi har de beste argumentene, verken økonomisk eller moralsk, understreker han.
Brutal påminnelse
Leder i Greenpeace, Frode Pleym, er tydelig i sin kritikk.
– Rapporten er en brutal påminnelse om at vi må stanse letingen etter mer olje, kull og gass. Norge må gå foran i omstillingen verden må gjennom. Vi forventer at MDG, SV og Rødt legger press på Støre-regjeringen for å stanse letingen etter olje og gass, sier han.
Nestleder i Naturvernforbundet, Pernille Bonnevie Hansen, understreker at jo lenger vi venter med å bremse produksjonen av kull, olje og gass, desto kortere tid har vi på å nå målene i Parisavtalen, og desto hardere rammer klimaendringene.
– Det vil gjøre det vanskeligere å få til en god og rettferdig omstilling, sier hun i en pressemelding.