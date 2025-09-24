USAs president Donald Trump gjentok i helgen sin frustrasjon over europeiske land som fortsetter å kjøpe russisk olje, og åpnet for at han ville bruke sitt gode forhold til Ungarns statsminister Viktor Orbán til å be ham om å stoppe landets oljekjøp fra Russland.

SELGER OLJE TIL UNGARN: Russland og president Vladimir Putin. Foto: NTB

Men sent tirsdag New York-tid, på sidelinjen av FNs generalforsamling, gjorde Ungarns utenriksminister Peter Szijjártó det klart at stans av russiske oljekjøp ikke er et alternativ.

– Vi er en nasjon uten kystlinje. Det ville ha vært flott om vi hadde tilgang til havet, kunne bygge et raffineri eller en LNG-terminal ved kysten og få tilgang til hele det globale markedet. Men slik er det ikke, sa Szijjártó ifølge Bloomberg et intervju med den ungarske TV-kanalen ATV.

Energisikkerheten i fare?

Nyhetsbyrået påpeker hvordan utenriksministerens uttalelser understreker Ungarns vanskelige posisjon, der statsminister Orbán søker å opprettholde nære bånd til både Trump og Russlands president Vladimir Putin.

DANSER LIMBO: Ungarns statsminister Viktor Orbán. Foto: NTB

EU har slitt med å overvinne motstanden fra både Ungarn og Slovakia mot å skjerpe sanksjonene mot russisk energiimport, og landene har fått midlertidige unntak fra sanksjonene mot russiske leveranser via rørledning. Unionen vurderer nå sin 19. sanksjonspakke, som kan omfatte tiltak mot selskaper i India og Kina som legger til rette for russisk oljehandel.

Budapest og Bratislava mener begge at en diversifisering bort fra russisk olje kan sette deres energisikkerhet i fare.

Kroatia-alternativ avvist

Orbán og Ungarn har trosset kritikerne som mener det ikke er gjort nok for å diversifisere energiforsyningen, og tvert om økt kjøpene av russisk olje og gass siden Russland invaderte Ukraina i 2022.

Den ungarske regjeringen har ifølge Bloomberg foretrukket russisk import fremfor en alternativ rørledning via Kroatia, og argumentert med at avgiftene er for høye – og at kapasiteten kan være for lav til å dekke hele landets forbruk.

Slovakias økonomiminister Denisa Sakova uttalte til pressen i forrige uke at alternativer må være på plass før utfasing av russisk energiimport blir aktuelt.