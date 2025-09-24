Spår kjempesmell for norsk tungvekter

Goldman Sachs er onsdag ute med en «Alpha Opportunities»-rapport for europeiske aksjer.

Meglerhuset har screenet og sortert aksjer etter ulike investeringsstiler, som kvalitet, vekst og verdi. I tillegg har de sett på mulige katalysatorer frem mot årsslutt, og forsøkt å finne de «beste» og «dårligste» aksjene i hvert segment.

I bolken «Out-of-consensus Sell Ideas» finner man aksjer som har under 30 prosent salgsanbefalinger fra analytikerkorpset, og som Goldman-analytikerne i tillegg er ekstra negative til – målt som forventet inntjening pr. aksje (EPS) i 2025 og 2026.

Helt nederst på denne listen finner man Aker BP, hvor 28 prosent av analytikerne har salgsanbefaling. Goldman ligger hele 37 prosent under konsensus på 2025-EPS og 12 prosent under på 2026-EPS. Meglerhuset har et kursmål på 220 kroner, rundt 13,3 prosent nedside fra dagens nivå.

Også på denne listen finner man blant andre Sandvik, Vodafone og Sinch.

Favorittaksjer

Etter all screeningen har analytikerne laget en liste kalt «Screen of screens», som består av aksjene som utmerker seg på flere lister.

Denne topplisten lyder: InPost, Natwest Group, KBC Group, Halma, Adecco Group, Edenred og Umicore.