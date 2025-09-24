Saken oppdateres

– Vi vil kalle inn til ekstraordinær generalforsamling for å stemme over gransking, for å få fakta belyst. Uansett må avviklingen av selskapet stilles i bero inntil vi får det avklart, sier advokat Andreas Møller til Finansavisen.

Han er talsperson for aksjonærgruppen bak initiativet ACC ReCapture som har opparbeidet seg totalt 36,4 millioner aksjer, tilsvarende 6,03 prosent av aksjekapitalen og stemmene i selskapet i Aker Carbon Capture, ifølge en børsmelding onsdag.

Det betyr at gruppen har nok fullmakter til å kalle inn til ekstraordinær generalforsamling.

– Det har kommet en del nye aktører til som har kjøpt aksjer. En del kjente navn. Jeg får en del henvendelser fra mindre aksjonærer. Så det virker som at det er god stemning i aksjonærmassen, sier Møller.

Aker Carbon Capture-aksjen var opp rundt 9 prosent onsdag før flaggemeldingen. Etter nyheten spretter aksjen videre, og stiger nærmere 20 prosent.

GLAD OPPRØRER: Advokat Andreas Møller leder aksjonæropprøret i Aker Carbon Capture. Foto: Privat

– Bommer på mål

Det var i forrige uke at gruppen krevde ekstraordinær generalforsamling for å få klarhet i hva som skjedde da ACCs gjenværende eierandel i SLB Capturi ble solgt til Aker. De mener Kjell Inge Røkkes konsern har frarøvet dem store verdier – helt opp mot 12 kroner aksjen. I dag står kursen i 33 øre.

Aker svarte med at det hele var skivebom.

– ACC og Aker har etterfulgt alle regler og vært åpne i prosessen. Prisen gjenspeiler markedet og alle aksjonærene er behandlet likt, sa Akers kommunikasjonsdirektør Atle Kigen.

Møller mener Aker er inhabile i saken.

– Vi har ikke hatt noen dialog med Aker, men vi mener jo at det er liten tvil om at Aker inhabil, når man skal stemme om en gransking av seg selv, sier Møller.

– Aker kan uansett komme med synspunkter. Vi mener de ikke kan stemme, men hvis de uansett prøver å tvinge gjennom det, så får vi ta det til etterretning. Vi fortsetter å samle inn tilstrekkelige stemmer, så vi håper å få stemmetallet som trengs for å ha 10 prosent av de oppmøtte aksjene, fortsetter han.

– Hvor mange aksjer trengere dere?

– Vi har sittet og regnet litt på det, og vi tror vi skal komme dit.