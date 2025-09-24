Det melder Oljefondet (NBIM) i en pressemelding. Investeringen skal bidra til å bygge ut og vedlikeholde strømnettinfrastruktur i Tyskland og vil gi NBIM en eierandel i selskapet på 21,8 prosent.

Det nederlandske pensjonsfondet, APG og Singapores statlige investeringsfond GIC investerer også i selskapet sammen med Norges Bank Investment Management. Samlet går de tre investorene inn med 9,5 milliarder euro, drøyt110,8 milliarder kroner, i ny egenkapital frem til 2029 og vil samlet eie 46 prosent av aksjene, opplyses det.

TenneT Holding vil etter aksjeutvidelsen eie de resterende 54 prosent av aksjene i selskapet. Den nye egenkapitalen skal gå til utbygging og vedlikehold av TenneT Germany sitt strømnett.

Strømkjempe

TenneT Germany driver det største strømnettet i Tyskland og spiller ifølge NBIM en avgjørende rolle i landets energiomstilling. Selskapet forvalter cirka 14.000 kilometer høyspentlinjer gjennom hele det sentrale Tyskland, fra Nordsjøen til Alpene.

Avtalen ble undertegnet 24. september og forventes gjennomført i løpet av første halvår 2026. Transaksjonen verdsetter TenneT Germany til en selskapsverdi på rundt 40 milliarder euro pr. 31. desember 2025, opplyses det.

Vurderer statlig investering

Ifølge den tyske næringslivsavisen Handelsblatt er det «uvanlig» at det tyske strømnettet ikke eies av de tyske myndighetene, men av selskaper og investorer.

Avisen skriver at den tyske staten gjentatte ganger har vurdert å gi regjeringen en større eierandel av strømnettet, og det skal være en mulighet for at den tyske regjeringen kan investere i TenneT i neste kapitalinnhenting. Regjeringspartiene CDU/CSU og SPD har tidligere uttalt at «vi undersøker strategiske statlige investeringer i energisektoren, inkludert i nettoperatører.»

Onsdag annonserte TenneT og den nederlandske finansministeren Eelco Heinen ifølge Handelsblatt at den tyske staten hadde uttrykt interesse for en mulig investering i selskapet.