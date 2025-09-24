Archer kjøper selskap via emisjon: John Fredriksen øker

Oljeserviceselskapet Archer melder etter børsslutt onsdag at det har inngått avtale om å kjøpe det amerikanske brønnserviceselskapet Premium Oilfield Services.

Premium spesialiserer seg på fishing-tjenester og plugging og nedstengning av gamle brønner (P&A), og holder til i Mexicogolfen.

Archer skriver at oppkjøpet vil gi det tilgang til utstyr verdt 35–40 millioner dollar, noe som ventes å gi betydelige besparelser på utleie.

Transaksjonen beskrives som sterkt innvannende, med en tilbakebetalingstid på rundt to år og en proforma EV/ebitda på cirka 2,5 ganger inkludert synergier. Archer anslår at avtalen vil løfte ebitda årlig med rundt 5 prosent og det årlige kontantbidraget med 8–10 prosent.

Fredriksen er med

Prislappen er på 20 millioner dollar, som skal finansieres via en rettet emisjon. Bookbuildingen startet onsdag ettermiddag og ventes avsluttet torsdag morgen. Arctic Securities, DNB Carnegie, Pareto Securities og SB1 Markets er tilretteleggere.

John Fredriksens Hemen Holding, som eier 28,4 prosent av Archer, har forpliktet seg til å tegne for minst 10,7 millioner dollar i emisjonen. Fredriksen får lock-up på seks måneder. Også Archer-sjef Dag Skindlo deltar, med en investering på rundt 100.000 euro.

ARCHER-EMISJON: Skipsreder John Fredriksen og Hemen Holding har forpliktet seg til å tegne for over 100 millioner kroner. Foto: Eivind Yggeseth

Styret kan etter emisjonen vurdere påfølgende reparasjonsemisjon mot eksisterende aksjonærer som ikke får delta i den rettede emisjonen.

Flytter eksponeringen

I en annen melding fremgår det at Paratus JU Newco Bermuda Limited, et datterselskap av Paratus Energy Services, vurderer å selge opptil 21,58 millioner aksjer i Archer, tilsvarende 23,8 prosent av alle utestående aksjer i Archer.

Dette skjer parallelt med emisjonen og kalles secondary sale. Størrelsen på salget avhenger av interessen i bookbuildingen.

Hemen og Fredriksen indikerer at de vil kjøpe 29,1 prosent av aksjene, tilsvarende eierandelen de har i Paratus. Lodbrok Capital, nest største eier i Paratus, varsler at det vil ta 21,7 prosent.

Gitt at Hemen Holding er største aksjonær både i Archer og Paratus, innebærer det at Fredriksen i praksis flytter eksponeringen fra Paratus til direkte eierskap i Archer, og samtidig øker den.



Lodbrok, nest største aksjonær i Paratus, beholder også eksponeringen ved å kjøpe aksjer direkte.

Ved en sluttkurs 24,95 kroner er Archer-aksjene til Paratus verdt rundt 538,5 millioner kroner.