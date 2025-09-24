DNO har ikke undertegnet avtale om oljeeksport fra Kurdistan

Åtte oljeselskap har i prinsippet kommet til enighet med regjeringen i Bagdad og den kurdiske regionalregjeringen om å gjenoppta oljeeksporten, heter det i en uttalelse fra selskapene.

Rammeavtalen innebærer at oljeeksporten fra kurdiskstyrte Nord-Irak starter opp igjen «i løpet av de nærmeste dagene», heter det.

Norske DNO og deres partner Genel Energy har ennå ikke undertegnet avtalen, opplyser en kilde med direkte kjennskap til saken. De øvrige selskapene har undertegnet.

DNO og Genel Energy har overfor Reuters foreløpig ikke svart på hvorfor de ikke har undertegnet.

Avtalen markerer åpner for at 230.000 fat råolje daglig kan strømme gjennom rørledningen mellom Irak og Tyrkia. Den har vært stengt siden mars 2023.