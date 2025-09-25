Vil bremse Putin: India ber USA om lov til å kjøpe iransk olje

India har igjen bedt USA om å få kjøpe olje fra Iran og Venezuela dersom Washington ønsker en kraftig reduksjon i indiske raffineriers import av russisk olje. Ifølge Bloomberg gjentok nylig en indisk delegasjon i USA forespørselen i møter med amerikanske tjenestepersoner.

De indiske representantene understreket denne uken at å kutte tilgangen på olje fra Russland, Iran og Venezuela – alle store oljeprodusenter – kan føre til en økning i oljeprisen.

Ifølge Bloomberg reiste Indias representanter til USA etter at landet innførte straffetoll som en reaksjon på Indias oljehandel med Russland. Til tross for dette har India fortsatt å kjøpe russisk olje, men i mindre volum. Indias handelsminister Piyush Goyal uttalte denne uken at landet ønsker å øke kjøpene av amerikansk olje og gass.

Et stort behov for olje

India dekker nesten 90 prosent av sitt oljebehov gjennom import, og billig russisk råolje har bidratt til å lette presset på importbudsjettet. Landet sluttet å kjøpe iransk olje i 2019, og Indias største private raffineriselskap, Reliance Industries Ltd., stanset kjøpene av venezuelansk olje tidligere i år etter skjerpede amerikanske sanksjoner.

Selv om indiske raffinerier kan bytte til mer olje fra Midtøsten, vil det koste mer og øke importkostnadene. I juli betalte indiske raffinerier i snitt 68,90 dollar fatet for russisk råolje, mot 77,50 dollar fra Saudi-Arabia og 74,20 dollar fra USA, viser tall fra Indias handelsdepartement.

India er den største kjøperen av russisk olje levert med tankskip, mens Kina er den største kjøperen totalt når også rørleveranser regnes med, ifølge Bloomberg.