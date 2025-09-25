Stemningen i oljemarkedet er dyster. En etter en har analytikerhusene kuttet prisanslagene etter at Opec overrasket ved å skru opp produksjonen raskere enn ventet. Resultatet er en sektor som få investorer tør å røre.

Likevel mener oljeanalytiker Teodor Sveen-Nilsen i SB1 Markets at tiden nå kan være inne for å begynne å se etter muligheter.

– Høsten ser skikkelig ille ut i forhold til markedsbalansen. Det kan være to til tre millioner fat for mye i markedet hver dag, sier han.

Samtidig avviser han at Opec-økningen alene gir grunnlag for den sterke pessimismen.

– Dette har vi sett komme lenge. De som ikke forstår den dynamikken, har brukt null tid på olje. Jeg synes ikke det er nok til å være negativ, sier Sveen-Nilsen.

Han peker på at kursutsiktene faktisk er mer konstruktive enn før. SB1 Markets har oppgradert flere selskaper enn de har nedgradert de siste månedene.

– Selv om stemningen er mørk, er vi i ferd med å snu. I vår siste sektorrapport var et hovedbudskap at vi tror 2026 i gjennomsnitt blir bedre enn 2025, sier han.

Lavere enn under finanskrisen

Én variabel skiller seg ut som viktigere enn alle andre: den nåværende oljeprisen. Sveen-Nilsen påpeker at oljeprisen i realiteten allerede ligger lavt. Inflasjonsjustert er nivåene nede på linje med finanskrisen.

– Dagens oljepris er faktisk lavere enn gjennomsnittsnivået under finanskrisen. Vi har hatt mye inflasjon i verden det siste året. Lav oljepris er godt for etterspørselen, sier han.

Så langt i år har oljeprisen falt 8,6 prosent til 69,08 dollar fatet – rundt ti dollar under ti års glidende snitt. SB1 Markets mener oljeprisen vil øke til 70 dollar i 2026 og 76 dollar pr. fat i 2027.

Det andre viktige argumentet er «call on Opec» – altså hvor mye olje verden trenger at Opec leverer for å dekke etterspørselen.

Kursene kan stikke av

I 2025 er «call on Opec» lavere enn kartellets faktiske produksjon, noe som normalt trekker prisen ned. Men i 2026 ventes etterspørselen etter Opec+-olje å øke fra 42,5 millioner fat pr. dag til 43,1 millioner fat.

– Da er «call on Opec» omtrent i balanse, kanskje til og med litt positivt. Historisk har år med en økning på rundt 2 prosent i «call on Opec» gitt høyere oljepris enn året før, sier Sveen-Nilsen.

Selv om timingen er krevende, mener analytikeren at investorene bør begynne å posisjonere seg.

– Høsten er som regel svak for aksjer generelt, men jeg vil likevel være på den siden at nå er det på tide å se på innganger. Mange er undervektet i oljesektoren, og når sektoren er undereid, skal det ofte lite til før kursene beveger seg, sier han.

Sveen-Nilsen dekker totalt 20 selskaper, med 12 kjøpsanbefalinger, 8 hold og én salgsanbefaling. På Oslo Børs er toppvalget Vår Energi.