Kutter tilbakekjøpene med 25 prosent

Det skjer etter at lavere oljepriser signaliserer en ny æra med lavere avkastning for investorer i olje - og gassindustrien, ifølge Financial Times.

TotalEnergies brukte 2 milliarder dollar på tilbakekjøp av egne aksjer hvert kvartal. Det stammet fra en forventning om at oljeprisen ville holde seg over 70 dollar fatet.

Etter Donald Trump lanserte tollene sine i april raste prisen på Brent-oljen under 70 dollar fatet, og har siden kun i korte perioder kostet mer enn 70 dollar.

Nå har styret i TotalEnergies besluttet at det i fjerde kvartal kun skal gjøres tilbakekjøp for 1,5 milliarder dollar – en reduksjon på 25 prosent.

I tillegg kuttet selskapet utsiktene for 2026 og guidet kvartalsvise tilbakekjøp på mellom 750 millioner til 1,5 milliarder dollar per kvartal, dersom prisen Brent-oljen koster mellom 60-70 dollar pr. fat og dollaren holder en vekslingskurs 1,20 dollar pr. euro.

Torsdag ettermiddag koster et fat med Brent-oljen 68,90 dollar og en euro koster 1,17 dollar.

Neste år spår flere oljeanalytikere at oljeprisen kan falle til 50 dollar eller lavere, ifølge FT.

TotalEnergies-aksjen faller 0,6 prosent torsdag ettermiddag.