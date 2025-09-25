Kan bli vannet utStyremedlem Frederik W. Mohn risikerer å få redusert sin eierandel i Transocean når riggkjempen nå henter penger.EnergiFrederik Wilhelm MohnRIG.US·Publisert 25. sep.+ merKAN BLI MINDRE: Frederik W. Mohn er dominerende aksjonær i Transocean. FOTO: Iván KvermeLukkKAN BLI MINDRE: Frederik W. Mohn er dominerende aksjonær i Transocean. FOTO: Iván KvermeVis artiklerFrank Helge NjøsenSend epostJournalistVis artiklerBjørn SegrovSend epostJournalistTips ossSend epostKopier lenkenDel på FacebookDel på TwitterDel på LinkedinDel