Endrer oljespådom: Etterspørselen når ikke toppen i år likevel

Britiske BP venter nå at oljeetterspørselen vil fortsette å vokse frem til 2030, fem år mer enn det oljegiganten tidligere har anslått, melder Reuters.

For ett år siden anslo BP at etterspørselen ville toppe ut i 2025 ved rundt 102 millioner fat pr. dag.

Nå er prognosen – basert på dagens forhold – at den globale etterspørselen vil øke til 103,4 millioner fat pr. dag innen 2030, før den synker til 83 millioner fat pr. dag innen 2050.

En forklaring bak BPs justering er svakere innsats for å øke energieffektiviteten og redusere globale CO2-utslipp.

Skulle gevinstene fra energieffektiviseringstiltak fortsette å være svake, tror BP at oljeetterspørselen vil øke enda mer, til rundt 106 millioner fat pr. dag, innen 2035.

To scenarioer

I en ny, årlig rapport om energitrender tegner BP opp to scenarioer: Det ene er basert på eksisterende energipolitikk og -løfter, det andre baseres på innsatsen for å begrense den globale oppvarmingen til mindre enn 2 grader.

I det sistnevnte scenarioet vil oljeetterspørselen likevel toppe ut i år, på 102,2 millioner fat pr. dag, før den synker til 33,8 millioner fat pr. dag innen 2050.

Hva gjelder CO2-utslipp, ventes disse å være lite endret frem mot 2030, basert på dagens forhold. Deretter vil de synke med rundt 25 prosent innen 2050 – sammenlignet med 2023-nivåer.

I scenarioet der den globale oppvarmingen begrenses til under 2 grader, anslås CO2-utslippene å synke med 90 prosent, drevet av raskere avkarbonisering i fremvoksende økonomier, ifølge nyhetsbyrået.

Sol og vind tar over

BP estimerer også verdens strømforbruk i sin nye rapport, der det med utgangspunkt i dagens forhold estimeres en økning til over 40.000 terawattimer for den globale strømetterspørselen det kommende tiåret – en vekst på rundt 40 prosent fra 2023-nivåer. Kina og India ventes å lede an i økningen.

Innen 2050 ventes strømetterspørselen å være doblet, og at mer enn halvparten av kraftgenereringen kommer fra sol- og vindkraft.