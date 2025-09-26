Oljeavtalen klar: Eksporten gjenopptas lørdag

DNO har blitt instruert til å forberede oppstart av oljeeksport gjennom rørledningen til Tyrkia fra lørdag. Beskjeden kommer etter at Iraks føderale myndigheter, den kurdiske regionale regjeringen (KRG) og en gruppe internasjonale oljeselskaper har kommet til enighet, ifølge en børsmelding fredag.

Eksporten har ligget nede siden mars 2023, da en voldgiftsdom i Paris slo fast at Tyrkia måtte betale Irak 1,5 milliarder dollar for å ha tillatt eksport av kurdisk olje uten Bagdads samtykke i perioden 2014–2018. Stansen har tvunget oljeselskapene i Kurdistan til å selge olje lokalt.

DNO vil levere KRGs andel av produksjonen fra Tawke-lisensen, i snitt 38.000 fat per dag, til eksport. Den delen som tilhører selskapet selv og partneren Genel Energy, om lag 30.000 fat per dag, vil fortsatt bli solgt lokalt under eksisterende avtaler.



– DNO er tilfreds med at eksporten fra Kurdistan nå åpnes opp igjen og at oljen vil strømme til internasjonale markeder, sier arbeidende styreleder Bijan Mossavar-Rahmani.

Han understreker at DNO foreløpig ikke deltar direkte i eksporten, men fortsetter å selge oljen på månedlig cash-and-carry-basis til lokale kjøpere til rundt 30 dollar fatet.

– Men vi forstår at kjøperne våre har satt opp sine egne ordninger for å plassere olje kjøpt fra oss i rørledningen, et trekk vi ønsker velkommen ettersom det støtter det større eksportprosjektet, sier Mossavar-Rahmani.

Avtalene mellom den føderale regjeringen i Irak, den kurdiske regjeringen og de internasjonale oljeselskapene som deltar, utløper ved årets slutt, med den første betalingen på 14 dollar pr. fat, etter fradrag av transportkostnader, forventet i midten av desember.

Dette tallet vil bli justert i 2026 basert på en evaluering av kommersielle modeller og kontrakter av en konsulent utpekt av Bagdad.