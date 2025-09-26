Oljekjemper felt for prissamarbeid

Seks oljegiganter er ilagt milliardbøter i Italia for angivelig prissamarbeid i drivstoffmarkedet, melder Bloomberg.

Italias konkurransetilsyn har ilagt bøter på til sammen 936,7 millioner euro, tilsvarende rundt 11 milliarder kroner, etter en gransking av biodrivstoffmarkedet.

Fikk varsel

Blant de hardest rammede er Eni med en bot på 336,2 millioner euro, mens Exxon-datterselskapet Esso ilegges 129,4 millioner euro og Q8 må betale 172,6 millioner euro. I tillegg er også IP Group, Saras og Tamoil bøtelagt.

Ifølge tilsynet skal selskapene ha samarbeidet om å fastsette verdien på en biodrivstoffkomponent mellom januar 2020 og juni 2023. Verdien tredoblet seg i denne perioden, og prisøkningene skal i stor grad ha sammenfalt, drevet av direkte eller indirekte informasjonsutveksling.

«Selskapene gjennomførte parallelle prisøkninger – i stor grad sammenfallende – drevet av direkte eller indirekte informasjonsutveksling,» skriver tilsynet.

Etterforskningen ble satt i gang etter tips fra en varsler.

Les også Voldsom verdiøkning i cruise Etter å ha vært pandemiens største økonomiske taper, har Torstein Hagen bare siden i fjor blitt 56 milliarder kroner rikere. Eller sagt på en annen måte: Han har i snitt blitt over 150 millioner kroner rikere – hver eneste dag.

Fordeling av bøtene Selskap Bot (Mill. EUR) Eni 336,2 Esso 129,4 IP 163,7 Q8 172,6 Saras 43,8 Tamoil 91

Varsler søksmål

Eni kaller vedtaket «uforståelig og grunnløst», og både de og IP varsler rettslige skritt.

– Prosessen bygger på en «fordreid rekonstruksjon som ser bort fra markedets logikk og feilrepresenterer fakta», uttaler den italienske oljekjempen, og legger til at konkurransetilsynet har tatt legitime leveransesamtaler mellom aktører «ut av kontekst».

Ifølge Eni utgjør biodrivstoffkomponenten bare «noen få cent pr. liter» i pumpeprisen, og selskapet mener derfor vedtaket rammer urettferdig.

– Vedtaket fremstår enda mer paradoksalt når man tar i betraktning at saken gjelder en komponent, pålagt av regulatoriske krav, som kun utgjør noen få cent per liter av drivstoffets sluttpris, sier selskapet.

Eni advarer også mot at myndighetenes tilnærming «risikerer å hemme investeringer i energiomstillingen» og skader selskapets omdømme ytterligere.

Dette er første gang biodrivstoff blir gjenstand for slike tiltak i Italia, ifølge Reuters. Tidligere har konkurransetilsynet fått sine vedtak mot drivstoffselskaper avvist i retten.