AI-avtale: Aker-selskap lander TotalEnergies

TotalEnergies melder fredag at det har inngått et treårig samarbeid med Cognite, som Aker eier 50,5 prosent av.

Avtalen innebærer at Cognites industrielle data- og AI-plattform skal rulles ut i større skala på alle TotalEnergies’ upstream-aktiva globalt, fra boring til produksjon.

«Målet er å utnytte potensialet i TotalEnergies’ data for å forbedre den industrielle ytelsen på selskapets anlegg,» skriver det franske oljeselskapet.

TotalEnergies hevder at selskapet vil få raskere tilgang til relevante data og bedre verktøy for visualisering. Samtidig skal økt bruk av AI forbedre analysene og styrke driftsytelsen på tvers av anleggene.



Les også Aker-partner startet opp i fjor: – Ellevilt! Britiske Nscale, som Aker nå investerer 3 milliarder i, ble startet opp i fjor. På ett år er selskapet verdsatt til et halvt Aker – før det har tjent en krone.

Aker investerer 2,8 milliarder i AI-partner Aker blir en av de største eierne i sin AI-partner Nscale, etter en massiv investering.

Storkontrakt i Narvik med Microsoft: Verdt over 60 mrd. Akers nye datasentersatsing lander Microsoft-kontrakt verdt over 60 milliarder kroner.

– Milepæl

– Dette partnerskapet med Cognite markerer en ny milepæl i vår digitale transformasjon, kommenterer Namita Shah i TotalEnergies.

– TotalEnergies nøyer seg ikke bare med å ta i bruk digital transformasjon – de setter fart på hele virksomheten, sier Cognite-sjef Girish Rishi.

– Vårt langsiktige samarbeid bygger på en felles visjon om å skalere bruken av industriell AI. Ved å etablere et datagrunnlag som er klart for AI, gir vi teamene deres muligheten til raskt å hente ut innsikt og styrke driftskvaliteten på tvers av deres globale virksomhet, legger Rishi til.