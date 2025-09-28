Investerer milliarder i afrikansk strøm

600 millioner mennesker i Afrika har ikke tilgang til strøm. Nå skal EU investere 545 millioner euro, vel 6,4 milliarder norske kroner, i det afrikanske strømnettet. 

Ursula von der Leyen
Publisert 28. sep.
STRØMSATSING: EU-leder Ursula von der Leyen sier EU skal investere i afrikansk strømproduksjon.  Foto: NTB
William Bugge
Journalist
Europakommisjonens president Ursula von der Leyen legger frem en støttepakke på 545 millioner euro, tilsvarende om lag 6,4 milliarder kroner, til afrikanske land for å støtte elektrifisering, modernisere kraftnettet og forbedre tilgangen til fornybar energi, ifølge en uttalelse fra EU-kommisjonen. 

Blant annet skal det investeres 359,4 millioner euro til et høyspentprosjekt i Elfenbenskysten for å styrke energidistribusjonen i området. Det skal investeres 59,1 millioner euro til elektrifisering av distriktene i Kamerun og 45,5 millioner euro for å øke tilgangen til rimelig fornybar energi i Somalia.

Ifølge meldingen lever om lag 600 millioner mennesker i Afrika uten tilgang til elektrisitet, til tross for at potensialet for strømproduksjon er stort. Investeringer i fornybar energi forventes å skape opptil 38 millioner jobber innen 2030, opplyses det.

Vil forme fremtiden

Kampanjen har som mål å øke global bevissthet og mobilisere både offentlige og private investeringer for produksjon av og tilgang til ren energi på det afrikanske kontinentet.

«Valgene Afrika tar i dag former framtiden for hele verden. En overgang til ren energi på kontinentet vil skape jobber, stabilitet, vekst og bidra til å nå våre globale klimamål. Den europeiske union, gjennom Global Gateway-investeringsplanen, er fullt forpliktet til å støtte Afrika på veien mot en ren energiframtid», kommenterer von der Leyen i meldingen.

