Opec planlegger ny produksjonsøkning

Oljekartellet Opec+ vil mest sannsynlig vedta å øke produksjonen med ytterligere 137.000 fat olje pr. dag, når samarbeidslandene møtes neste søndag, skriver Reuters.

Det opplyser tre kilder til nyhetsbyrået, der kildene viser til at økende oljepriser sannsynligvis vil føre til at Opec prøver å ta tilbake markedsandeler.

Opec førte lenge en linje med produksjonskutt for å støtte oljemarkedet i og etter pandemien, men har siden april i år økt medlemslandenes produksjonskvoter med rundt 2,5 millioner fat pr. dag – tilsvarende rundt 2,4 prosent av global oljeetterspørsel.

Planen er ifølge Reuters at 8 av medlemslandene i Opec+ vil gjennomføre et møte søndag 5. oktober, der produksjonskvotene for november skal avgjøres.

På det meste lå produksjonskuttene fra Opec på 5,85 millioner fat pr. dag, og produksjonsøkningen på 137.000 fat tilsvarer den oljekartellet ble enige om for oktober.

Oljeprisen lå på starten av året på over 80 dollar fatet, men har siden beveget seg mellom 60 og 70 dollar etter at Opec startet med tilbakerullingen av tidligere produksjonskutt.

Fredag steg imidlertid nordsjøoljen til over 70 dollar fatet, som følge av ukrainske droneangrep på russisk infrastruktur, skriver Reuters.