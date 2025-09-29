Vi må velge de rimeligste kraftkildene

Håvard Kristiansen fra Norsk Kjernekraft gjentar sine påstander om fornybar energi og Statkraft. En av hovedanklagene hans er at vi tjener penger på strøm, men han utelater at inntektene fra Statkrafts vannkraftproduksjon går tilbake til fellesskapet enten i form av reinvestering i norsk vannkraft eller som utbytte og skatt.

Kristiansen viser til at det vil koste mye å bygge sol, vind og vannkraft. Men all kraftproduksjon koster, og det er nettopp derfor vi bør velge de rimeligste alternativene. Kostnadene for kjernekraft er på dette tidspunktet høyere enn fornybaralternativene, og det er derfor vi sier at Norge bør vente til kostnadene har falt tilstrekkelig før man vurderer kjernekraft opp mot andre teknologier.

Det er heller ikke riktig at nettkundene blir påført alle ubalansekostnadene og at Statkraft tjener rått på økningen av ubalanser

Han gjentar at vindkraft ikke hjelper fordi den ikke kan levere stabilt. Det Norge og alle land trenger er at den samlede produksjonen i kraftsystemet til enhver tid er lik det samlede forbruket. Da kan vi fint ha vindkraft, så lenge vi har en fleksibel kraftkilde som kan stoppe produksjonen når det blåser mye og produsere mer når det blåser lite. Heldigvis kan nettopp norsk vannkraft gjøre dette, og vi får dermed et stabilt kraftsystem – slik vi har i dag.

Det virker som Kristiansen mener ny industri kan inngå egne avtaler med kjernekraft som holdes utenfor markedet. Men også en slik ordning vil trenge nettilgang og kraft fra andre kilder; industribedriften kan ikke stoppe produksjonen når det er nedetid på det anlegget de har kraftavtale med. I tillegg er industriens betalingsvilje sentral; vil de tilknytte seg kjernekraft til en langt høyere kostnad enn alternativet?

Til sist fremstiller Kristiansen det som at økningen i utbyggingen av sol og vind har forårsaket den siste tids økning i ubalansekostnader. Statnett har de siste årene innført nye systemer som medfører økte krav til reserver, og siden 2023 økt mengden reserver. Siden 2023 er det ikke blitt installert ny vindkraft. Det er heller ikke riktig at nettkundene blir påført alle ubalansekostnadene og at Statkraft tjener rått på økningen av ubalanser. Tvert imot må vindkraftverkene, inkludert Statkraft sine, betale sine ubalansekostnader.

Kraftsystemet bør levere godt til lavest mulig kostnad. Høye kostnader i kraftsystemet er ikke bra for folk eller industri. Derfor er det viktig at vi finner de beste løsningene for kraftsystemet vårt og følger med på kostnadsutviklingen for alle teknologier, også for kjernekraft.

Julie Wedege

Ansvarlig for politikk og eierskap i Statkraft

