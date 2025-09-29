Grønt lys for gigantprosjekt: – Et av verdens fremste bassenger

Det britiske oljeselskapet bp har tatt endelig investeringsbeslutning (FID) for Tiber-Guadalupe-prosjektet i Mexicogolfen, skriver selskapet i en melding mandag.

Tiber og Guadalupe ligger i Keathley Canyon-området, cirka 480 kilometer sørvest for New Orleans. Tiber-feltet ble oppdaget i 2009.

Tiber-plattformen vil ha en kapasitet på 80.000 fat olje pr. dag. Prosjektet inkluderer seks brønner i Tiber-feltet samt en tobrønns-tilknytning fra Guadalupe-feltet. Produksjonsstart er ventet i 2030.

Tiber- og Guadalupe-feltene er anslått å ha utvinnbare ressurser på rundt 350 millioner fat oljeekvivalenter i den første fasen.

Tiber-plattformen er ventet å starte i 2030 og få en kapasitet på 80.000 fat pr. dag. Foto: bp

Prosjektet er ventet å koste 5 milliarder dollar, tilsvarende 49,81 milliarder kroner. Sammen med søsterprosjektet Kaskida, som er 100 prosent bp-eid, forventer selskapet å investere rundt 10 milliarder dollar i Paleogene-prosjektene i Mexicogolfen.

400.000 fat daglig fra Mexicogolfen

– Vår beslutning om å gå videre med Tiber-Guadalupe-prosjektet er et bevis på vår forpliktelse til å fortsette å investere i Mexicogolfen og øke vår energiproduksjon fra et av verdens fremste bassenger, sier senior visepresident Andy Krieger i bp Gulf of America og Canada.

– Tiber-Guadalupe representerer et betydelig skritt fremover i vårt arbeid med å realisere potensialet i Paleogene i Mexicogolfen, sier konserndirektør Gordon Birrell for bps produksjon og drift.

Tiber-Guadalupe og Kaskida vil være ferdige innen 2029–2030. Sammen med de fem eksisterende plattformene i regionen vil oljeselskapet produsere mer enn 400.000 fat oljeekvivalenter pr. dag fra Mexicogolfen.