På tide å ta verdikjedene hjem

Plutselig har mineraler og jordarter som yttrium, praseodymium, neodymium, samarium, europium, gadolinium, terbium, dysprosium, holmium, erbium, thulium og ytterbium blitt noe vi bekymrer oss for. De er nemlig avgjørende i moderne teknologi – fra elbiler til smarttelefoner og datamaskiner. OECD anslår at vi de neste 30 årene vil bruke mer mineraler enn menneskeheten har gjort gjennom hele historien frem til i dag.

Med dette som bakteppe er det lettere å forstå USAs kamp for å sikre seg fortrinnsrett til Ukrainas naturressurser som en forutsetning for å yte militærhjelp til landet. For det er nettopp USAs erkefiende Kina som kontrollerer størsteparten av tilgangen til disse mineralene. Ifølge US Geological Survey anslås det at Kina står for omtrent 70 prosent av verdens utvinning av sjeldne jordarter, og har kontroll på 85–100 prosent dersom vi inkluderer prosesseringen. Geopolitisk spenning kan derfor gjøre tilgangen til disse mineralene mer usikker. Hva om Kina faktisk nekter å selge de nødvendige mineralene og teknologiene som muliggjør industriutviklingen?

Det første varselskuddet fikk vi i april i år da Kina innførte streng kontroll på eksporten av syv sjeldne jordarter. Et annet aspekt handler om miljø. Er det hensiktsmessig at Vesten fortsetter å la Kina og Asia gjøre den «skitne» jobben? Utvinningen av sjeldne jordarter innebærer storstilt gruvedrift med påfølgende forurensning og CO₂-utslipp.

Nye forutsetninger

For bedriftsledere i Norge og Norden endres spillereglene betydelig med dette nye geopolitiske bakteppet. Norske selskaper må kartlegge og sikre sine forsyningskjeder, trekke dem tettere hjem og få bedre kontroll. Bedrifter må rett og slett bygge mer robuste forsyningskjeder. Dette gjelder på tvers av mange bransjer – fra energi til fiskeri og landbruk – men særlig i forsvarsindustrien, som er spesielt sårbar for geopolitiske spenninger.