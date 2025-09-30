På tide å ta verdikjedene hjem

Plutselig har mineraler og jordarter som yttrium, praseodymium, neodymium, samarium, europium, gadolinium, terbium, dysprosium, holmium, erbium, thulium og ytterbium blitt noe vi bekymrer oss for. De er nemlig avgjørende i moderne teknologi – fra elbiler til smarttelefoner og datamaskiner. OECD anslår at vi de neste 30 årene vil bruke mer mineraler enn menneskeheten har gjort gjennom hele historien frem til i dag.
Med dette som bakteppe er det lettere å forstå USAs kamp for å sikre seg fortrinnsrett til Ukrainas naturressurser som en forutsetning for å yte militærhjelp til landet. For det er nettopp USAs erkefiende Kina som kontrollerer størsteparten av tilgangen til disse mineralene. Ifølge US Geological Survey anslås det at Kina står for omtrent 70 prosent av verdens utvinning av sjeldne jordarter, og har kontroll på 85–100 prosent dersom vi inkluderer prosesseringen. Geopolitisk spenning kan derfor gjøre tilgangen til disse mineralene mer usikker. Hva om Kina faktisk nekter å selge de nødvendige mineralene og teknologiene som muliggjør industriutviklingen?
Det første varselskuddet fikk vi i april i år da Kina innførte streng kontroll på eksporten av syv sjeldne jordarter. Et annet aspekt handler om miljø. Er det hensiktsmessig at Vesten fortsetter å la Kina og Asia gjøre den «skitne» jobben? Utvinningen av sjeldne jordarter innebærer storstilt gruvedrift med påfølgende forurensning og CO₂-utslipp.
Nye forutsetninger
For bedriftsledere i Norge og Norden endres spillereglene betydelig med dette nye geopolitiske bakteppet. Norske selskaper må kartlegge og sikre sine forsyningskjeder, trekke dem tettere hjem og få bedre kontroll. Bedrifter må rett og slett bygge mer robuste forsyningskjeder. Dette gjelder på tvers av mange bransjer – fra energi til fiskeri og landbruk – men særlig i forsvarsindustrien, som er spesielt sårbar for geopolitiske spenninger.
Her har de nye fregattkontraktene med Storbritannia gitt oss en unik mulighet. Gjennom industrisamarbeidsavtalen i etterkant av forsvarskontrakten forplikter britene seg til å kjøpe varer og tjenester fra norsk næringsliv for omtrent samme verdi som Norge betaler for fregattene. Dette baner vei for å tenke mer langsiktig for norsk leverandørindustri enn tidligere, og gir mulighet til å bygge robuste leverandørkjeder på en helt ny måte. Og da handler det ikke bare om sjeldne mineraler og jordarter, men også om produksjonskapasitet i sluttleddet.
Det betyr at vi må legge til rette for høyteknologiske industribedrifter som kan levere til forsvarsindustrien og beslektede næringer. Samtidig vil det å flytte verdikjedene hjem komme med en kostnad, både miljømessig og finansielt.
Et eksempel er Fensfeltet i Telemark, som inneholder Europas største funn av sjeldne jordarter. Her vokser motstanden fra lokalbefolkningen, som ikke ønsker at idylliske gårdsbruk og flotte turområder skal bli omgjort til et gigantisk gruveområde med tilhørende deponier, adkomstveier og kraftutbygging. Havbunnsmineraler er også et felt der motstanden er stor, både nasjonalt og internasjonalt.
Men selv om dette bygges ut, er det ikke nok til å gjøre Norge selvforsynt med sjeldne jordarter. Vi må derfor uansett satse på et tettere samarbeid med EU.
En nødvendig investering
I forbindelse med det grønne skiftet har EU uttalte ambisjoner om å produsere 40 prosent av egne nullutslippsteknologier innen 2030. I forbindelse med opprustningen av Forsvaret i Europa har en rekke land også signalisert at de søker å bygge nye verdikjeder. For eksempel har Tyskland inngått en avtale med Canada om utvinning av sjeldne jordarter.
Å ta verdikjedene hjem er ingen enkel oppgave, men det er en nødvendig investering i både sikkerhet, konkurransekraft og bærekraft. For Norge og Europa handler dette ikke bare om råvarer, men om å bygge selvtillit og kapasitet i egne industrier. Klarer vi å kombinere ansvarlig ressursutnyttelse med langsiktig samarbeid og innovasjon, kan vi stå sterkere i møte med både geopolitiske kriser og fremtidens næringsliv.