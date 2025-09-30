Russisk billigsalg: – Reell risiko for det globale markedet

Russland forventer å selge naturgass til Kina til markant lavere priser enn hva det får for gassen som sendes vestover, ifølge et notat fra det russiske finansdepartementet, melder Bloomberg.

Sammenlignet med leveranser til Tyrkia og de gjenværende kundene i Europa, vil gassprisen til Kina være minst 27 prosent lavere de neste tre årene, ifølge finansdepartementet, som sendte anslagene til et budsjettutkast mandag.

For 2025 vil Russland selge gassen sin til Kina for 248,70 dollar pr. 1.000 kubikkmeter. Prisen til vestlige markeder, eksklusive tidligere sovjetstater, oppgis til 401,90 dollar, ifølge departementet.

Konsernsjef Alexey Miller i Gazprom uttalte tidligere denne måneden at Kina-prisene er «objektivt lavere» enn de europeiske, ettersom gassfeltene som forsyner Asia-ruten, ligger nærmere kunden.

Satser tung

Den russiske satsingen på Kina kommer etter at landet i stor grad har mistet sine europeiske markeder som følge av invasjonen av Ukraina i 2022. Russland har nylig inngått en rekke avtaler om å bygge ut eksportkapasiteten østover.

Power of Siberia-rørledningen ventes å øke kapasiteten med mer enn en femtedel i 2025, og vil da nå 38 milliarder kubikkmeter årlig. Tidligere i september signerte Gazprom og China National Petroleum Corp. en avtale som øker volumet med ytterligere 6 milliarder kubikkmeter pr. år.

Selskapene er også enige om å utvide leveransene gjennom «Far Eastern»-ruten til 12 milliarder kubikkmeter årlig fra 2027.

Det siste store gjennombruddet i gassamarbeidet er en juridisk bindende avtale om å bygge ut Power of Siberia 2 via Mongolia. Rørledningen kan til slutt gi Gazprom mulighet til å levere opptil 50 milliarder kubikkmeter årlig i 30 år.

– Reell risiko for det globale gassmarkedet

UBS arrangerte mandag en expert call med flere energitopper for å diskutere nettopp denne nye rørledningen.

Panelet konkluderte med at Power of Siberia 2 «representerer en reell risiko for det globale gassmarkedet, men ennå ikke en sikkerhet, og dessuten vil det først ha direkte effekt på 2030-tallet».

Usikkerheten skyldes at flere sentrale elementer fortsatt er ukjent: prismekanisme, take-or-pay-kontrakt, finansiering og tidsplan.

«En endelig avtale vil sannsynligvis bli skjevfordelt i Kinas favør,» fastslår UBS.

President Vladimir Putin har uttalt at prisformelen for leveranser gjennom den nye rørledningen skal være markedsbasert, men detaljer er foreløpig uklare, ifølge Bloomberg.