Oljeprisen faller: – Går mot et stort overskudd

Brent-oljen med november-levering er tirsdag morgen ned 0,65 prosent til 67,53 dollar fatet, mens den ved børsslutt mandag ble omsatt for 67,18 dollar. WTI-oljen faller 0,63 prosent på 65,05 dollar fatet.

Ifølge Bloomberg News tynges prisene av utsikter for et tilbudsoverskudd, samt en mulig slutt på krigen i Gaza.

Fredsavtale

Mandag kveld meldte USAs president Donald Trump at Israels statsminister Benjamin Netanyahu har gått med på planen Trump har for fred i Gaza.

20-punktsplanen for å avslutte krigen innebærer blant annet at alle gislene som holdes i Gaza må frigis. Trump påpekte også at dersom Hamas ikke går med på avtalen, kommer ikke USA til å hindre Netanyahu i å knuse dem.

– Hvis Hamas avviser avtalen, noe som alltid er mulig, de er de eneste som er igjen. Alle andre har akseptert den. Men jeg har en følelse av at vi vil få et positivt svar. Men hvis ikke, som du vet, Bibi, ville du ha hatt vår fulle støtte til å gjøre det du måtte gjøre, sa Trump til Netanyahu.

Overskudd

Førstkommende søndag møtes OPEC+ igjen. Der vil det sannsynligvis bli enighet om å øke produksjonen i november, men i en beskjeden takt som ligner på oktober.

Ifølge Det internasjonale energibyrået (IEA) vil tilbakeføring av ledig kapasitet fra Opec+, i tillegg til økt tilbud fra produsenter utenfor gruppen, føre til et rekordstort overskudd neste år.

«Balansen vår er tydelig på at det ikke er behov for ytterligere tilbud. Vi forventer at markedet vil bevege seg mot et stort overskudd i fjerde kvartal og forbli i overskudd gjennom 2026», skriver Warren Patterson i ING i en fersk oppdatering.