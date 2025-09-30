Mandag presenterte oljeselskapet TotalEnergies sin nye strategiplan, og i «2025 Strategy and outlook» er det kostnadsdisiplin som dominerer.

Selskapet opprettholder målet om en produksjonsvekst på 3 prosent pr. år frem mot 2030, men investeringene i olje og gass justeres ned med 4 prosent i forhold til strategiplanen som ble lagt frem i mars.

I følge TotalEnergies vil rundt 95 prosent av selskapets produksjon i 2030 komme fra felt som allerede er i drift eller under utvikling.

DNB Markets mener at strategioppdateringen gir begrenset oppside for oljerelaterte selskaper.

«Lite begeistring for oljeservicesektoren,» skriver DNB Markets-analytiker Martin Huseby Karlsen i et notat.

«Det er ingen nye prosjekter som ennå trenger oljeservicekapasitet, utover de allerede kjente prosjektene i Namibia og Mosambik.

Kutter i fornybar

Ifølge TotalEnergies’ strategiplan vil olje- og gassinvesteringene nå beløpe seg til rundt 12 milliarder dollar i 2026, og mellom 11 og 13 milliarder dollar pr. år i 2027–2030.

De totale investeringene vil ligge på 15–17 milliarder dollar pr. år ut dette tiåret, noe som er en nedjustering på 6 prosent.

På den positive siden for oljeserviceselskapene trekker DNB Markets frem at investeringene i fornybar energi kuttes med 11 prosent til 4 milliarder dollar årlig frem til 2030.

«De siste årene har TotalEnergies vært blant de mest fornybarfokuserte olje- og gasselskapene,» skriver analytiker Huseby Karlsen.

Fokus på høye marginer

TotalEnergies fremhever i sin strategioppdatering at selskapet vil fokusere på prosjekter med høye marginer i oppstrømsvirksomheten, og være selektiv på lavkarbon-investeringer.

Videre vil selskapet kutte driftskostnadene med 0,5 milliarder dollar årlig.

Oljeselskapet har fortsatt som mål å betale over 40 prosent av kontantstrømmen i utbytte til sine aksjonærer, mens det vil redusere tilbakekjøpene av egne aksjer i forhold til tidligere, gitt dagens oljepris og dollarkurs.