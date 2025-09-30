Selger Statkraft Varme for 3,6 mrd.

Statkraft fortsetter arbeidet med å gjennomføre ny strategi og har signert avtale om salg av fjernvarmevirksomheten.

Kjøperne er et konsortium eid av Patrizia SE og Nordic Infrastructure AG, som begge er selskap med lang erfaring fra fjernvarme og eksisterende aktivitet i det nordiske fjernvarmemarkedet.

I mai 2024 annonserte Statkraft at selskapet ville se etter nye eiere for Statkraft Varme.

Kjøpesummen er avtalt til 3,6 milliarder norske kroner og sammen med forventede fremtidige investeringer i fjernvarme vil det frigjøre kapital til disse prioriterte områdene.



– Fjernvarme er en viktig del av det grønne energisystemet og utviklingen mot en mer sirkulær økonomi. Bruken av overskuddsenergi bidrar til å frigjøre viktig kapasitet i strømnettet. Vi er fornøyde med at vi har inngått en avtale med selskaper som har erfaring og evne til å videreføre det gode arbeidet som er lagt ned av våre medarbeidere i Statkraft Varme, sier konserndirektør i Statkraft, Henrik Sætness.

Virksomheten er i dag en betydelig aktør med 13 lokasjoner i Norge og Sverige, og leverer rundt 1,2 TWh energi årlig til mer enn 40.000 kunder. Alle ansatte i Statkraft Varme følger med i salget og beholder sine rettigheter i henhold til gjeldende regelverk.

– Statkraft har store planer for investering i norsk vannkraft og vindkraft, for å sikre lønnsom kraftproduksjon tilpasset fremtidens behov. Salget av fjernvarmevirksomheten bidrar med kapital til denne strategien, fortsetter konserndirektør i Statkraft, Henrik Sætness.

Salget er betinget av en godkjenning fra konkurransemyndighetene i Norge. Det er ventet at salget vil være gjennomført innen utgangen av året.