Goldman roser Trøim-favoritt: – Markedet undervurderer en rekke katalysatorer

Goldman Sachs innleder dekning på Golar LNG, ifølge en analyse sendt etter børsslutt i New York mandag.

Det blir en kjøpsanbefaling på 54 dollar, som er 34 prosent over dagens sluttkurs. Aksjen stiger rundt 3 prosent i tidlig førhandel, til 41,42 dollar.

Ifølge Bloomberg er det kun Arctic Securities (56,70 dollar), Deutsche Bank (55 dollar) og DNB Carnegie (55 dollar) som har høyere kursmål.

«GLNG er det eneste børsnoterte, rendyrkede selskapet som eier og opererer flytende LNG-produksjonsenheter (FLNG). Vi anser FLNG som en attraktiv nisje», skriver analytikerne, ledet av John Mackay.

Analytikerne skriver at markedet undervurderer hvor mye Golar har «dramatically» forenklet og rendyrket porteføljen de siste årene. Nå fokuserer selskapet utelukkende på FLNG, med to enheter i drift og en tredje under bygging.

Sterk kontraktsdekning

Golar har sikret rundt 90 prosent av kontraktene sine gjennom langsiktige take-or-pay-avtaler, noe som gir nedsiderisiko­beskyttelse selv i et svakt gassmarked.

I 2028 ventes selskapet å ha en årlig ebitda på 800 millioner dollar. Til sammenligning er 2025-tallene ventet å vise 260 millioner.

Golar har inngått nye langtidskontrakter, blant annet i Argentina, som sikrer en ebitda-backlog på 17 milliarder dollar.

Flere katalysatorer

Analytikerne oppgir tre hovedgrunner til sitt positive syn: rendyrket FLNG-eksponering, solid ebitda-backlog og en vekstbane preget av diverse katalysatorer.

«Vi mener markedet undervurderer en rekke positive av katalysatorer for Golar, ettersom selskapet vurderer ny utplassering av flere FLNG-enheter – særlig opsjonen knyttet til å øke kapasiteten på Gimi-prosjektet», heter det.

Golar vurderer en fjerde og muligens en femte FLNG-enhet.

Goldman har i sine regneark lagt til 25 prosents sannsynlighet for en fjerde enhet, en middels stor FLNG-enhet – også kjent som MKKI.

Hvis en mulig avtale på denne MKKI-en ligner på den siste utplasseringen i Argentina, kan årlig ebitda løfte seg med rundt 400 millioner dollar, anslår analytikerne.

– Strategisk exit er mulig

«Verdsettelsen er attraktiv med vårt kursmål på 54 dollar (mot rundt 40 dollar ved siste slutt), basert på en unlevered DCF med 9 prosent WACC. Vi merker oss at dette innebærer en høyere implisitt diskonteringsrente enn hos de større amerikanske konkurrentene LNG og VG,» skriver analytikerne.

«Strategisk exit er mulig. Vi tar ikke stilling til sannsynligheten for et oppkjøp, men ledelsen har nylig påpekt at de mener aksjekursen er undervurdert,» heter det.