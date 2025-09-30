Det melder Bloomberg. Selskapet skal konsolidere mindre kontorer til regionale knutepunkter, som lar selskapet kutte i antall ansatte.

Stillingene som kuttes representerer om lag 3 til 4 prosent av Exxons globale arbeidsstyrke. Imperial Oil, der Exxon har en nær 70 prosent eierandel, meldte på mandag at det skal kutte 20 prosent av arbeidsstyrken.

Oljeprisfall

Flere store oljeselskaper som Chevron, ConocoPhillips og BP har kunngjort store oppsigelser de siste månedene, med begrunnelse i at oljeprisen har falt kraftig som følge av økt produksjon i Opec-landene. Det skal imidlertid påpekes at Exxon har vært i gang med en omfattende restrukturering helt siden 2019, da det ble lagt planer for å forenkle selskapsstrukturen som et resultat av fusjonen med Mobil.

«Endringene vi kunngjorde i dag vil ytterligere styrke våre fortrinn og øke gapet til konkurrentene våre, og hjelpe oss å holde oss i tet i tiår fremover», heter det i et internt skriv til Exxons ansatte, ifølge Bloomberg.

Restruktureringen har ifølge avisen latt Exxon kutte 13,5 milliarder dollar i årlige kostnader siden 2019, mer enn alle andre internasjonale oljeselskaper til sammen. Kostnadskuttene planlegges å øke med 30 prosent innen 2030.

Selskapet har gått fra å ha ni funksjonelle selskaper som opererte uavhengig av hverandre da nåværende adm. direktør Darren Woods tok roret i 2017, til å ha tre hoveddivisjoner som står for all produksjon, raffinering og lavkarbon. Andre besparelser har kommet gjennom salg av eiendeler og reduksjon av arbeidsstyrken.

Exxon hadde 61.000 ansatte globalt ved utgangen av 2024, nesten 20 prosent færre enn i 2019, ifølge selskapets årsrapport.