Oljekartellet Opec+ diskuterer å fremskynde den siste fasen av økninger i oljeproduksjonen, ifølge kilder av Bloomberg tirsdag.

I et forsøk på å gjenvinne markedsandeler vurderer gruppen å øke produksjonen med 500.000 fat pr. dag hver måned de neste tre månedene.

Nyheten førte til at Brent-oljen falt rundt 1,5 prosent, til 65,7 dollar fatet. Også Equinor falt noe på meldingen, mens tankrederiet Frontline fikk et løft.

Når Opec+ møtes 5. oktober, vil Saudi-Arabia og dets partnere vurdere en raskere avvikling av den eksisterende kuttavtalen. Det er imidlertid ennå ikke tatt noen beslutning, men en økning i denne størrelsesorden er blant alternativene som ligger på bordet, sier en delegat til Bloomberg.

Opec+ har de siste månedene gradvis reversert flere av de tidligere produksjonskuttene. Etter å ha holdt tilbake store volumer siden 2023, har gruppen økt produksjonen jevnt. Det ekstraordinære kuttet på 2,2 millioner fat per dag, som ble innført i januar 2024, ble trappet ned fra mars 2025.

I september økte Opec+ produksjonskvotene med ytterligere 137.000 fat pr. dag, noe som etterlot spørsmål om hvor raskt resten ville bli tilbakeført. Det gjenstår fortsatt et kutt på 1,65 millioner fat pr. dag fra den opprinnelige produksjonsavtalen.

Venter oljeprisfall

Som følge av de raske produksjonsøkningene til kartellet har flere byråer og banker spådd en tøff høst og vinter for oljemarkedet. Blant dem er det amerikanske energibyrået EIA, som venter at Brent-oljen vil falle kraftig de i kommende månedene.

Fra dagens nivå på 68 dollar fatet, venter EIA at oljeprisen vil falle til 59 dollar fatet i fjerde kvartal og rundt 50 dollar fatet i første kvartal. For 2026 ventes Brent-oljen i gjennomsnitt å være 51 dollar.

Også Goldman Sachs flagget nedsiderisikoen i oljeprisene i en rapport i august, der investeringsbanken argumenterte for at Brent-oljen kan falle til lave 50-nivået innen slutten av 2026.

Selv om produksjonsøkningene har lagt et press på oljeprisene, har markedsaktører fokusert på det faktum at Kina har kjøpt store mengder olje til sine strategiske lagre, noe som foreløpig har forhindret en lageroppbygging i Vesten.