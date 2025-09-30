48 mister jobben
Equinor legger ned laboratorie- og testfasiliteter ned på Herøya i Porsgrunn. 48 av 158 ansatte mister jobben i forbindelse med nedleggelsen.
Equinor forklarer nedleggelsen med at lab- og testtjenester er viktig for Equinor, men at framtiden for industrien og for norsk sokkel endrer seg, melder Telemarksavisa.
– Det blir færre store, nye feltutbygginger. Endrede rammebetingelser, etterspørsel og tjenestebehov, gjør det nødvendig å tilpasse driften, skriver selskapet i en pressemelding.
Equinor opplyser at selskapet vil jobbe for å finne løsninger for de ansatte, og at de vil fortsette å bruke Herøya som kontorlokasjon.