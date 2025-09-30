Europower har gjort beregningen basert på en eksempelkunde og onsdagens strømpriser i de ulike sonene.

Norgespris, regjeringens nye strømstøtteordning, trer i kraft 1. oktober. Det er en fastprisavtale på strøm for husholdninger og fritidsboliger. Strømprisen er da 40 øre per kilowattime pluss moms og er et valgfritt alternativ til strømstøtten.

Strømprisen faller aldri under 40 øre onsdag.

Ifølge beregningene vil en gjennomsnittlig kunde i NO2 (Telemark til Sunnhordland) onsdag spare 30 kroner, inkludert merverdiavgift, på å ha norgespris. I NO1 (Østlandet) vil kunden spare 19 kroner, mens innsparingen er 18 kroner i NO5 (Bergen og omegn).

Dermed vil kunder med norgespris i NO1 koste staten 5,1 millioner kroner, i NO2 8,4 millioner kroner og i NO5 koste 900.000 kroner – til sammen over 14 millioner kroner.

Rundt 600.000 kunder har så langt bestilt norgespris. Nesten alle kundene er i Sør-Norge. De få som har bestilt i Midt-Norge (NO3) og Nord-Norge (NO4), vil onsdag gå i minus med henholdsvis 22 kroner og 16 kroner.