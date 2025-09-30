Zelenskyj: Kritisk situasjon ved atomkraftverk

– Situasjonen er kritisk. På grunn av russiske angrep har kraftverket vært avskåret fra strømforsyningen og strømnettet. Det forsynes med strøm fra dieselgeneratorer, sier Zelenskyj i sin daglige tale tirsdag.

Ifølge ham har kraftverket nå vært uten strømforsyning i sju dager på rad, og han advarer om risikoen for en ulykke.

– Det er russerne som hindrer reparasjonen av strømkablene til kraftverket og gjenopprettelsen av grunnleggende sikkerhet gjennom sine angrep. Og dette er en trussel mot absolutt alle, legger han til.