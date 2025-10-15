Tor Olav Trøim sendte over et tilbud til Solstad-styret 16. oktober. Dagen etter refinansieringsplanen med Aker er blitt offentliggjort, 24. oktober, sender Trøim en e-post til Christen Sveaas.
Først takker han for støtte i Borr Drilling.
«De som supporterte oss når vi var down and out skal aldri bli glemt. Ikke minst deg.»
«Når det gjelder Solstad har vi gitt oss. Vi sendte et brev til styret med et tilbud om å garantere min 100 USD millioner i ny kapital uten dyp discount fra oss og andre eksisterende aksjonærer, venner og kjente. Fikk et dumt svar og så noen dager etterpå kommer Aker ranet de gutta som for øvrig oppfordret oss til å ikke sende brevet,» skrev han.
«Bare trist hele greia»
I budet fra Trøim understrekes det at en slik egenkapitalutvidelse vil være betinget av at selskapet lykkes med å forlenge hoveddelen av sin eksisterende seniorgjeld og garantier på rimelige vilkår.
Han skriver videre:
«Finurlig legalt satt sammen av Øyvind Eriksen for å unngå generalforsamling. Bare trist hele greia. stå på !! Du kjemper for en god sak og store verdier.»
«Vennlig og takknemlig hilsen Tor Olav.»
I diskusjoner tidligere mellom Aker, Solstad og Pareto har det kommet frem at Kjell Inge Røkke var bekymret for motstand fra aksjonærer dersom refinansieringsplanen skulle opp til generalforsamling.
– Kjell Inge er bare helt i lås når det gjelder dette med generalforsamling, sa Aker-sjef Øyvind Eriksen til Pareto-sjef Christian Jomaas.
«Ran på høylys dag»
Sveaas svarer Trøim:
«Som du sikkert vet har Kistefos 13 prosent av Solstad, og vi synes dealen med Aker ser ut som ran på høylys dag. Vi har tenkt å komme med et annet og bedre forslag med likebehandling av alle aksjonærer i dagens Solstad. Det betyr at vi må stable et garantikonsortium på bena for å garantere en emisjon.»
– Uakseptabelt
Onsdag kom det også frem at styremedlem Peder Sortland var sterkt skeptisk til at den omstridte refinansieringen av Solstad Offshore skulle vedtas uten å bli behandlet i generalforsamlingen.
I lydopptaket fra styremøtet 10. oktober kommer det frem at han var bekymret. Tidlig morgenen etter havnet en e-post i styreleder Harald Espedals innboks:
«Mitt syn er at jeg kan støtte transaksjonen som sådan, men finner Akers krav om at saken ikke skal fremlegges for ekstraordinær generalforsamling som uakseptabelt», skrev Sortland.
Han la til at det var snakk om en komplisert transaksjon som ville stå seg bedre om den ble gjennomgått av aksjonærene.
«Det betyr at jeg stemmer imot pakken slik den nå foreligger», skrev han videre.
Dette er saken
Avviste generalforsamling
Etter dette tok styret kontakt med Akers advokater i Bahr for å avklare spørsmålet. Jon Christian Thaulow kom med et kontant svar:
«Vi bekrefter at det er en forutsetning fra Akers side at transaksjonsavtalen godkjennes uten generalforsamling i Solstad Offshore.»
Kort tid etter skal Sortland også ha truet med å trekke seg fra styret. Ifølge Kistefos’ advokater var det styreleder Harald Espedal som – med det som ble omtalt som «diplomatiske evner» i et lydopptak – fikk Sortland til å bli sittende.
«Jeg blir sittende for å ikke skape uro for selskapet», skrev Sortland i en SMS senere på dagen.
Lydopptak først senere
At Sortland ønsket å trekke seg ble ikke opplyst av de saksøkte selv, ifølge Kistefos' advokat Håvard Bakke Hodne. Ifølge Hodne kom opplysningene først frem gjennom et lydopptak fremlagt etter krav fra saksøkerne.
Han forteller at Kistefos reagerer på at slike opplysninger ikke ble lagt frem tidligere:
– Saksøkernes opplevelse er at bevisene som har kommet frem gjennom bevisprovokasjoner, viser at historien som de saksøkte har fremlagt, hverken er korrekt eller fullstendig. Dette med at Sortland vurderte å trekke seg fra styret, er bare ett av mange eksempler på det. Det er en type bevis som vi ville ha forventet at de saksøkte opplyste om og fremla på eget initiativ i kraft av edisjonsplikten, sa advokaten.
– Peder Sortland har sittet i Solstads styre i flere år, og det er realitetene som jeg forholder meg til, sier styreleder Harald Espedal i en kort kommentar til Finansavisen.
Avviste Midelfart
I retten kom det også frem at Solstad-sjef Lars Peder Solstad tidligere hadde hatt samtaler med blant andre Celina Midelfart, Gunnar Eliassen og Magnus Halvorsen under Pareto-konferansen. Sammen med Paretos Tarjei Mellin-Olsen konkluderte de likevel med at det ikke var noen realistiske alternativer å forfølge.
– De ville jo ikke blitt sett på av bankgrupperingen som en industriell partner på lik linje med Aker. Altså, ikke i nærheten. Sånn at det ville jo ikke vært i stand til å få de betingelsene, sa Solstad i en telefonsamtale med Mellin-Olsen.
– De har vel heller ikke 3 milliarder sånn lett som en plett, svarte Mellin-Olsen.