Tor Olav Trøim sendte over et tilbud til Solstad-styret 16. oktober. Dagen etter refinansieringsplanen med Aker er blitt offentliggjort, 24. oktober, sender Trøim en e-post til Christen Sveaas.

Først takker han for støtte i Borr Drilling.

«De som supporterte oss når vi var down and out skal aldri bli glemt. Ikke minst deg.»

«Når det gjelder Solstad har vi gitt oss. Vi sendte et brev til styret med et tilbud om å garantere min 100 USD millioner i ny kapital uten dyp discount fra oss og andre eksisterende aksjonærer, venner og kjente. Fikk et dumt svar og så noen dager etterpå kommer Aker ranet de gutta som for øvrig oppfordret oss til å ikke sende brevet,» skrev han.

Les også Fryktet motstand fra Sveaas: – Kjell Inge er bare helt i lås Kjell Inge Røkke ønsket ikke at refinansieringen i Solstad Offshore skulle behandles i generalforsamling. – Det setter selskapet i spill, sa Aker-sjef Øyvind Eriksen.

«Bare trist hele greia»

I budet fra Trøim understrekes det at en slik egenkapitalutvidelse vil være betinget av at selskapet lykkes med å forlenge hoveddelen av sin eksisterende seniorgjeld og garantier på rimelige vilkår.

Han skriver videre:

«Finurlig legalt satt sammen av Øyvind Eriksen for å unngå generalforsamling. Bare trist hele greia. stå på !! Du kjemper for en god sak og store verdier.»

«Vennlig og takknemlig hilsen Tor Olav.»

I diskusjoner tidligere mellom Aker, Solstad og Pareto har det kommet frem at Kjell Inge Røkke var bekymret for motstand fra aksjonærer dersom refinansieringsplanen skulle opp til generalforsamling.

– Kjell Inge er bare helt i lås når det gjelder dette med generalforsamling, sa Aker-sjef Øyvind Eriksen til Pareto-sjef Christian Jomaas.

Les også Ringt av Røkke: – Nå er løven i Sveits sluppet ut av buret Etter styremøtet i Solstad ringte Kjell Inge Røkke direkte til Lars Peder Solstad. – Jeg synes jo det er dirty å true på den måten.

«Ran på høylys dag»

Sveaas svarer Trøim:

«Som du sikkert vet har Kistefos 13 prosent av Solstad, og vi synes dealen med Aker ser ut som ran på høylys dag. Vi har tenkt å komme med et annet og bedre forslag med likebehandling av alle aksjonærer i dagens Solstad. Det betyr at vi må stable et garantikonsortium på bena for å garantere en emisjon.»

– Uakseptabelt

Onsdag kom det også frem at styremedlem Peder Sortland var sterkt skeptisk til at den omstridte refinansieringen av Solstad Offshore skulle vedtas uten å bli behandlet i generalforsamlingen.